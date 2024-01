Les conséquences du dérèglement climatique en Outre-mer

L'Outre-mer souffre du réchauffement climatique : illustrations en Polynésie et à Saint-Pierre et Miquelon.

Des poissons, morts, retrouvés sur les plages, des marées basses exceptionnelles qui contrarient la ponte des tortues et des pêcheurs, qui ne récoltent plus grand-chose : les effets du dérèglement climatique sont de plus en plus concrets du côté des îles de Polynésie française, dans l’océan Pacifique. Reportage de Corinne Téhétia, de Polynésie La 1ère.

Saint-Pierre et Miquelon : une année 2023 parmi les plus chaudes

Même cause, et autre conséquence du réchauffement climatique : dans l’Atlantique nord, à Saint-Pierre et Miquelon, l’année 2023 aura été l’une des plus chaudes jamais enregistrées, avec une température moyenne de 7 degrés, soit un degré de plus que d’habitude. Laurent Bavard est prévisionniste à Météo France, il est au micro d’Arnaud Delair, de SPM La 1ère.

Le tri des biodéchets en Martinique

Depuis le 1er janvier, les collectivités locales doivent mettre en place le tri des biodéchets. En Martinique, voilà 20 ans que les communes du sud de l’île le proposent. Avec près de 35.000 bacs au couvercle marron. Le reportage de Viviane Dauphoud-Eddos, de Martinique La 1ère.