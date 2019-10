Le journal des Outre-mers. Vaccination contre la grippe saisonnière en Martinique

Un médecin vaccine son patient contre la grippe (illustration). (ALIX GUIGON / AFP)

Depuis cette semaine en Martinique il est possible de se faire vacciner contre la grippe en pharmacie. Une seule officine propose ce service dans l’île. Elle se trouve dans le quartier de Sainte-Thérèse à Fort-de-France. Reportage à la veille de l’ouverture. Claude Gratien, Martinique la 1ère.

Deux ans de prison avec sursis requis contre Lucette Michaux-Chevry en Guadeloupe

Lucette Michaux-Chevry, l’ancienne ministre de Jacques Chirac et l’ex-présidente de la collectivité d’agglomération du sud de la Guadeloupe comparaissait jeudi devant le tribunal de Basse-Terre.



La justice lui reproche de ne pas avoir contrôlé la production et la distribution d'eau en zone polluée par le pesticide chlordécone. Elle était également jugée pour une affaire de favoritisme dans l'attribution d'un marché public. Deux ans de prison avec sursis ont été requis. La décision sera rendue le 19 novembre prochain. L’ancienne sénatrice, âgée aujourd’hui de 90 ans, est par ailleurs mise en examen dans une autre affaire de détournement de fonds publics et de blanchiment présumés.

Culture sur brûlis en Nouvelle-Calédonie et départs de feux

En Nouvelle-Calédonie la saison de la préparation des champs d’igname coïncide avec la période de la sécheresse. Or, la pratique de la culture sur brûlis provoque parfois des départs de feux non maîtrisés. Reportage à Maré de Clarisse Watué, Nouvelle-Calédonie la 1ère.

La deuxième édition du Salima, le Salon du Livre de Mayotte

Le deuxième salon du livre de Mayotte s’est ouvert jeudi dernier sur la Place de la République, à Mamoudzou. 25 écrivains de l’archipel et de la région y participent. L’écrivain et dramaturge mahorais Alain Kamal Martial est à la tête de la direction du livre au conseil départemental. Il rappelle au micro d’Andry Rakotondravola la place primordiale du livre dans la société mahoraise. Le salon ferme ses portes ce dimanche soir 20 octobre.