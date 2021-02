Le journal des Outre-mers. Lucas : tempête et forte dépression dans le Pacifique sud

Nouméa, 3 février 2021. La dépression tropicale Lucas est passée au large des côtes calédoniennes avant de s'éloigner vers le sud. (DELPHINE MAYEUR / HANS LUCAS / AFP)

Lucas a fait un passage remarqué dans la nuit de mardi à mercredi dernier, sur la Nouvelle-Calédonie. La dépression a fait souffler des vents avec des pointes de 150 km/h, et provoqué des pluies diluviennes, sur l’archipel. Conséquences : des éboulements, des inondations, et des dizaines de personnes évacuées de leurs habitations.

A Dumbéa, dans la banlieue de Nouméa, les riverains et les services techniques des pompiers étaient à pied d’œuvre dès mercredi 3 février, pour remettre la commune en ordre de marche. Reportage de Coralie Cochin, Nouvelle Calédonie la 1ère.

En Guadeloupe, une enfant de 5 ans est morte

Elle a été emportée par une soudaine montée des eaux suites à des intempéries. Le drame s’est passé au Saut de la Lézarde, une chute d’eau située au centre de Basse-Terre. La fillette était en vacances avec sa famille. Les parents, leurs deux autres enfants ont réussi à échapper à la crue.

L'archipel de Mayotte à nouveau confiné

A Mayotte, le taux d'incidence du Covid est passé en un mois de 50 à 415 cas pour 100.000 habitants. C’est ce qui a décidé le gouvernement à reconfiner tout l’archipel. Depuis vendredi 5 février, tous les habitants doivent rester chez eux. Déjà fragilisés par le couvre-feu et la chute du tourisme, les chauffeurs de taxis de Petite n’ont quasiment plus d’activité. Plus de passagers à l’aéroport, ou à l’embarcation de la barge qui mène à la grande île… Ibrahim Yahia est allé les voir

Les frontières de la Polynésie sont fermées aux visiteurs depuis mercredi 3 février

Là aussi, une mesure anti-Covid. Avec, on s’en doute, des conséquences lourdes pour le tourisme. Selon Thierry Brovely, directeur général de l’hôtel intercontinental Tahiti, des établissements vont tout simplement devoir fermer. En 2019, la Polynésie avait accueilli 300 000 touristes, contre moins de 75 000 en 2020.