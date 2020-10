Le journal des Outre-mers. Les archives du confinement à La Réunion, les habitants à l'oeuvre

Les habitants de La Réunion vont rassembler leurs souvenirs du confinement, textes, dessins, objets, vidéos...Illustration (MAXPPP)

Pour conserver le souvenir du confinement, le département de La Réunion se lance dans une opération de collecte auprès de ses habitants. Objets, textes, vidéos, tout élément témoin de cette période étrange est le bienvenu. L’initiative vient des archives départementales, mais aussi du Lazaret de la Grande Chaloupe, lieu de mémoire d’une autre période marquante de l’île de l’océan indien. Gaël le Dantec, Réunion la 1ère.

En Guyane, le célèbre marché de Cacao, à Roura rouvre ses portes

En Guyane, après six mois de fermeture pour cause de crise sanitaire, le marché de Cacao a finalement rouvert. Situé sur la commune de Roura, à une soixantaine de kilomètres de Cayenne, il propose des fruits et légumes cultivés par la communauté Hmong, installée dans la région depuis une quarantaine d’années. Manlia Song, agricultrice, au micro de Lindy Nédan, Guyane la 1ère.

Guyane : 594 kilos de cocaïne saisis dans le port de Dégrad-des-cannes

C’est la plus grosse saisie de cocaïne jamais réalisée en Guyane : 594 kilos trouvés dans le port de Dégrad-des-cannes. Conditionnée dans des sacs de toile, la drogue était prête à être placée dans un conteneur en partance pour Le Havre et Anvers. Quatre personnes ont été interpellées. Depuis quelques années, la Guyane est devenue un lieu privilégié de transit de la cocaïne entre la Colombie et le continent européen. Avec l’avion pour principal vecteur de transport, via des voyageurs qui dissimulent la drogue sur eux.

Martinique : les éleveurs de porcs misent sur la qualité pour les fêtes de fin d'année

Direction la Martinique, où certaines filières comptent sur les fêtes de fin d’année pour rattraper une année 2020 difficile. C’est le cas, notamment, des éleveurs de porcs qui misent sur la qualité, malgré la concurrence des prix de la viande importée. Le reportage chez un éleveur de cochons de Fabrice Defrémont de Martinique la 1ère.