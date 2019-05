Le journal des Outre-mers. Le virus de la dengue s'est propagé à La Réunion : 1000 cas confirmés fin avril

Le moustique tigre est reconnaissable à ses rayures blanches sur les pattes et l'abdomen. (CDC / BSIP)

L’épidémie de dengue sévit toujours à La Réunion. Ce sont les moustiques, notamment le moustique tigre, qui sont les vecteurs de la dengue. Plus de 1000 cas confirmés fin avril, selon les derniers chiffres conjoints de l’agence régionale de santé et de la Préfecture. Après des mois de lutte anti-vectorielle, force est de constater que les moyens déployés ne suffisent plus. Les précisions d’Olivier de la Richaudy, Réunion la 1ere.

Un dispositif anti-requin testé à La Réunion

A La Réunion, le Centre de Ressources et d’Appui pour la réduction du risque requin va tester pendant quatre mois un nouveau dispositif. Une première dans l’île qui est aussi une première mondiale. Ce sonar qui devrait permettre de sécuriser la baignade dans une partie de la commune de Saint-Leu est sans impact sur la faune marine. C’est bien là son avantage. Éric Château Minois, directeur opérationnel du CRA au micro de Suzette Hema.

Les plantes médicinales sont de plus en plus cultivées en Martinique

Après la pollution au chlordécone, ce pesticide interdit mais pourtant utilisé aux Antilles jusque dans les années 90, de plus en plus de personnes se tournent vers les plantes médicinales, une tendance confirmée lors de la 30e édition du marché artisanal et agricole de la commune de Saint-Joseph. Fabrice Théodose pour Martinique la 1ere.

L’ouverture de la pêche à la truite à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans l’Atlantique Nord

L'ouverture s'est déroulée cette semaine, malgré une météo bien peu clémente. Les plus courageux ont bravé les éléments pour cette première journée dès les premières heures du jour. Jacques Perrin était l’un d’entre eux. Il est au micro de Robin Droulèze SPM la 1ere.

Saint-Pierre-et-Miquelon où l’hiver n’a pas dit son dernier mot. Une vague de froid, accompagnée de pluie et de vent, est attendue dans les prochains jours.