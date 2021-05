Le journal des Outre-mers. Le vaccin obligatoire pour prendre l'avion dès le 9 juin, dans certains territoires d'outremer

À Mayotte, département où plus de la moitié de la population a moins de 20 ans, la vaccination est ouverte aux plus de 16 ans. Pour voyager entre l'outremer et l'Hexagone, la situation est évaluée pour chaque territoire, la levée des motifs impérieux se fera en fonction de la situation sanitaire face au Covid-19.