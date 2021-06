Le journal des Outre-mers. Le rythme des vols s’est accéléré entre les Antilles et l’Hexagone

Les vols ont nettement repris entre l'Hexagone et les Antilles. (Illustration) (MATTEO COLOMBO / MOMENT RF / GETTY IMAGES)

L'aéroport d'Aimé Césaire revient à la vie après de longues semaines de ralentissement du trafic. Mercredi 9 juin, c’était le premier jour de levée des motifs impérieux. Moyennant un test PCR négatif ou un certificat de vaccination, les Martiniquais pouvaient de nouveau voyager vers Paris. Pierre-Yves Honoré, Martinique la 1ère.

Enquête parlementaire en Guadeloupe sur la distribution de l'eau et les canalisations vétustes

Des canalisations vétustes au point que 60% de l’eau produite est perdue. Un prix de l’eau deux à trois fois plus élevé que dans l’hexagone. Cette semaine, une commission d’enquête parlementaire s’est rendue en Guadeloupe pour auditionner les responsables de la distribution de l’eau et leurs usagers. Et si la délégation avait des doutes sur les problèmes de pénurie d’eau dans l’archipel, ils n’avaient qu’à se rendre à Fond Cacao, au sud de la Grande Terre, et écouter les témoignages des habitants. Témoignages recueillis par Rémy Senneville, Guadeloupe la 1ère.

Nouvelle-Calédonie, les mariages reprennent après un an de suspension

A Lifou, en Nouvelle-Calédonie, la saison des mariages est lancée après un an de suspension ! Une période particulière pour le district du wetr, au Nord de l'île, qui cette année applique une nouvelle réforme des mariages. Clarisse Watue , Nouvelle-Calédonie la 1ère.

L'archipel des Glorieuses dans l'océan Indien devient une réserve naturelle nationale

C’est officiel, puisque c’est paru dans le journal du même nom : l’archipel des Glorieuses, petit bout de terre française inhabitée, située entre Madagascar et les Comores, devient une réserve naturelle nationale. Un statut qui vise à mieux protéger les 2567 espèces qui y sont inventoriées. Comme, la tortue verte ou imbriquée, ou des oiseaux tels que le bulbul des Glorieuses, et la sterne fuligineuse.