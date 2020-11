Le journal des Outre-mers. Le coronavirus en baisse en Guadeloupe, mais le virus circule toujours

Une femme se soumet à un test de dépistage du coronavirus, à Goyave, en Guadeloupe, le 23 septembre 2020. (LARA BALAIS / AFP)

La tendance est à la baisse pour le coronavirus en Guadeloupe. Et les soignants ressortent éprouvés de cette période de travail intense. Ils ont écrit une lettre ouverte aux Guadeloupéens, car les propos qui tendent à minimiser la crise ont de plus en plus de mal à passer. Claudia Ledezert, Guadeloupe 1ere.

L'aide gouvernementale de 150 euros pour les jeunes "pas adaptée à La Réunion"

L’aide gouvernementale de 150 euros à destination des personnes les plus précaires a été étendue aux jeunes bénéficiant de l’aide au logement et aux étudiants boursiers. Si La Réunion est concernée par cette mesure, elle n’est pas adaptée pour Eric Fontaine, l’administrateur de la Confédération Nationale du Logement. Peu de Réunionnais l’ont demandée : il l’a dit à Céline Latchimy de Réunion 1ere.

Un nouveau village pour des communautés amérindiennes en Guyane

Teko, Wayana et Wayampi, ces trois communautés amérindiennes créent un nouveau village à Matoury, en Guyane. 16 hectares ont été défrichés pour accueillir des familles originaires de Maripasoula, de Camopi et de Trois-Sauts. Une volonté des membres de la communauté de se déplacer sur le littoral. Lindy Nédan de Guyane 1ere.