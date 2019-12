Le journal des Outre-mers. Le chantier du nouveau CHU de Guadeloupe avance bien, ouverture prévue fin 2022

Le chantier de construction du nouveau Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe est en bonne voie, à Perrin aux Abymes. (CHU GUADELOUPE)

En Guadeloupe, le comité de pilotage du nouvel hôpital a fait le point sur l’avancée des travaux. Un chantier qui avance plutôt bien, après l’incendie qui avait détruit l’ancien centre hospitalier universitaire en novembre 2017. Philippe Gustin, le préfet de région au micro de Ludivine Guiolet Oulac de Guadeloupe la 1ere.

Interdiction d'envoyer par colis des mangues ou des piments de l'outre-mer vers l'Hexagone

La nouvelle réglementation relative à l’envoi de fruits des outre-mers vers l’Hexagone entre en vigueur. Pour éviter d’introduire en métropole des insectes ou des maladies non désirés, il sera désormais strictement interdit d’envoyer par colis des mangues ou encore des piments. En cette période de fêtes de fin d’année, cette nouvelle réglementation est synonyme de perte financière pour les producteurs réunionnais et un aussi gros problème pour La Poste, chargée de faire respecter l’interdiction. Jacky Béssères le directeur régional de La Poste est au micro de Précilla Ethève de Réunion la 1ere.

En Guyane, une boutique dédiée au cannabis thérapeutique

Une première en Guyane : ouverture d’une boutique essentiellement dédiée au CBD, un dérivé du cannabis. Le CBD n’a pas d’effet psychotrope mais est connu pour ses vertus relaxante, antidouleur et antistress. À Cayenne la boutique n’est ouverte que depuis une semaine mais elle rencontre déjà un certain succès. Reportage d'Océlia Cartesse.

Les Marquises bientôt classées au patrimoine mondial de l'UNESCO ?

On termine avec un détour par le Pacifique. En Polynésie, le dossier d’inscription des Marquises au patrimoine mondial de l’UNESCO est en cours. Une délégation de 15 personnes a fait le déplacement. Les membres de l’UNESCO sont allés visiter les sites culturels retenus dans ce dossier. Ils se sont aussi entretenus avec les élus locaux et les Marquisiens comme Edgard Téta, ardent défenseur de sa culture marquisienne, au micro de Lionel Téamoina pour Polynésie la 1ere.



Et si les Marquises sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial établie par l’UNESCO, elles rejoindront les lagons de Nouvelle-Calédonie ou les pitons, cirques et remparts de La Réunion.