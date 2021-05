Le journal des Outre-mers. La vaccination est étendue aux plus de 18 ans dans la quasi-totalité des départements ultramarins

La vaccination a été ouverte aux plus de 16 ans à Mayotte depuis cette semaine, et étendue aussi aux plus de 18 ans en Guadeloupe, Martinique, mais aussi en Guyane, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre et Miquelon et à Wallis et Futuna.