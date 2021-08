Le journal des Outre-mers. La situation sanitaire s’est tendue cette semaine dans plusieurs territoires ultramarins

Des pompiers et des urgentistes devant une tente de tri mise en place pour les patients Covid en détresse respiratoire, à l'hôpital Pierre Zobda-Quitman, le CHU de Fort-de-France, le 30 juillet 2021. Seulement 15% des habitants du territoire caribéen de Martinique sont vaccinés. Un nouveau confinement de 3 semaines a été décrété depuis ce 30 juillet. (LIONEL CHAMOISEAU / AFP)

Les préfets de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et de La Réunion ont pris des mesures restrictives pour limiter la propagation du coronavirus. Au CHU de Fort-de-France les lits se font rares et les soignants sont rappelés sur leurs congés, à tel point que le directeur Benjamin Garel a du mal à anticiper sur les plannings. Il l’a dit à Bianca Careto.

Du mercredi 28 au samedi 31 juillet 2021, en Martinique, l’Agence régionale de santé et la préfecture, confirment une avancée inquiétante de l'épidémie : en seulement 4 jours, on enregistre 13 décès et 2 792 nouveaux cas.

Enquête en Polynésie sur les réticences face à la vaccination

En Polynésie, la direction de la santé a réalisé une enquête auprès de la population de Moorea. Un échantillon de 100 personnes a répondu à un questionnaire, ce qui permettra de comprendre les raisons de leurs réticences face à la vaccination. Reportage de Teanui Voirin.

Protéger le lieu de reproduction des baleines en Nouvelle-Calédonie

Au large de l’île des Pins, au sud-est de la Nouvelle-Calédonie, les baleines viennent se reproduire près du récif Antigonia. Un lieu qui attire aujourd’hui quelques bateaux de croisière, ce qui pousse des scientifiques à demander une meilleure protection de la zone. Reportage de Coralie Cochin.