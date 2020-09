Le journal des Outre-mers. La Guadeloupe en alerte rouge Covid

Le Gosier, en Guadeloupe. (LEYLA VIDAL / MAXPPP)

Parmi les dispositifs pour endiguer l’épidémie de coronavirus en Guadeloupe, il y a l’équipe de traçage de la caisse générale de la sécurité sociale. Ses enquêteurs sont chargés d’appeler les personnes malades, mais aussi les cas contact supposés. Guadeloupe La 1ère Sébastien Gilles. "Protéger, tester, isoler c'est le leitmotiv des autorités sanitaires chargées de l'opération "contact tracing". La responsable de l'opération, le docteur Florence Lacroix : "25 personnes sont mobilisées 7 jours sur 7. Nous appelons toustes les personnes cas positifs car les labotaoires nous communiquent les résultats et ensuite nous faisons l'enquête familiale et extra familiale, c'est à dire le milieu professionnel. Toutes les personnes cas contacts (4 cas contact par malade en moyenne) sont priées de s'isoler, de respecter les gestes barrières et de se faire tester. La semaine dernière, il y a eu quelques 1000 nouveaux cas de Covid 19 en Guadeloupe, donc 4000 "contatcs tracing" à gérer."

La rentrée en Guyane

Selon le syndicat SE UNSA, il manquerait au moins 20 professeurs dans les communes qui bordent le fleuve Maroni. Le syndicat a interpellé le rectorat de Guyane : Emmanuel Octavie, le secrétaire départemental adjoint, l’a dit à Laurent Marot.



En Guyane toujours, jeudi, trois gérants de la société minière GOLD’OR comparaissaient devant le tribunal correctionnel suite à une pollution record observée en juillet 2018 sur la commune de Mana. Le Parquet a requis une peine de 80 000€.



Le homard de Saint-Pierre et Miquelon

Après deux ans de préparation, l’entreprise "Homard des îles Saint-Pierre et Miquelon" va démarrer son activité et exporter des crustacés en Europe. Démarches administratives, mise aux normes, traçabilité de la pêche locale : le parcours a été long, mais cela promet Linda Saci.