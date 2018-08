Le journal des Outre-mers. Inquiétudes sur l'état des ponts ultramarins

Pont sur la mer, au Lamentin en Guadeloupe. (GETTY IMAGES)

Urgence pour les ponts en Guyane

Selon l’audit externe suisse paru en juillet sur les réseaux routiers et les ouvrages d’art sous responsabilité de l’Etat, un pont sur dix nécessite une intervention urgente en Guyane.

A la Réunion, la région dépense 10 millions d’euros par an pour l’entretien des 750 ponts et viaducs, qui sont très régulièrement inspectés. Réunion La 1ère, Philippe Dornier.

Les fonds marins explorés en Polynésie

L’expédition "Under the pole III" a débuté cette semaine en Polynésie. Les fonds marins vont être explorés par des plongeurs et des scientifiques qui s’intéressent surtout aux coraux des profondeurs et aux requins-marteaux et bouledogues menacés d’extinction. Emmanuelle Périé-Bardout, la directrice de l’expédition, répond à nos confrères de Polynésie La 1ère.

Une Place des héros en Guadeloupe

La "Place des héros" a été inaugurée ce 15 août à Terre-de-Haut, l’une des deux communes des Saintes en Guadeloupe. Un lieu en la mémoire de Cyprien Jérôme Samson et de Masséna Desbonnes, deux Saintois morts pour la France au cours de la seconde guerre mondiale.

Généalogie à Futuna

Reconstituer la généalogie des familles c’est l’objectif d’une enquête menée actuellement par deux agents du service de l’action culturelle de Futuna. Ils ont fait cette semaine du porte à porte au royaume de Sigavé. Reportage Fatima Takasi.