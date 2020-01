Le journal des Outre-mers. Chlordécone : en Martinique des affrontements au tribubnal de Fort-de-France

Lundi 13 janvier 2020. En marge du procès de 7 millitants anti-chlordécone, des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants anti-chlordécone ont donné lieu à des dégradationsn, notamment à la mairie de Fort-de-France. (MARTINIQUE 1ERE / FRANCETVINFO / PEGGY PINEL-FEREOL)

Lundi dernier, 13 janvier, des affrontements ont eu lieu devant le tribunal de Fort-de-France où un procès sous haute tension était programmé : sept militants anti-chlordécone - ce pesticide qui a pollué les sols de la Martinique - y étaient jugés pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. Une partie de leur soutien n’a pas pu entrer dans le tribunal, faute de place. Résultat : des échanges très musclés entre policiers et manifestants. L'affaire a été renvoyée au 3 juin 2020. Un reportage de Fabrice Théodose, Martinique la 1ère.

Une association nettoie la nature souillée par les hommes en Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie, une association qui se fait appeler le SAMU vert s’est donnée pour mission de nettoyer la nature souillée par les hommes. Mercredi 15 janvier, des bénévoles se sont occupés de la mangrove Ko We Kara, près de Nouméa. La superficie des palétuviers s’y est considérablement réduite. Et le site est envahi par des déchets. Le témoignage de deux des participants à l’opération de nettoyage, au micro de Lorelei Aubry de La 1ère Nouvelle Calédonie.

Selon l'INSEE, 60% des enfants vivent en famille monoparentale en Guadeloupe et en Martinique

À Mayotte, 29% des familles ont au minimum quatre enfants, contre seulement 4% des familles dans l’Hexagone. C’est ce que révèle une étude démographique de l’INSEE publiée cette semaine. Par ailleurs, en Guadeloupe et en Martinique, près de 60% des enfants vivent dans une famille monoparentale. Ils sont 50% en Guyane, 38% à la Réunion, contre 21% de familles monoparentales toutes régions de France confondues.

Quand le créole rencontre l'occitan à La Réunion

On termine notre tour des outre-mer à La Réunion avec cette rencontre entre deux ensembles vocaux féminins et deux langues de France : le créole et l’occitan. Des ensembles en résidence à la cité des arts de La Réunion. Un cocktail polyphonique que nous rapporte Olivier de la Richaudy.