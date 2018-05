Le journal des Outre-mers. Aux Antilles, le retour des sargasses

Les algues sargasses reviennent encore aux Antilles. Ici, la plage du Diamant en Martinique. (MARTINIQUE 1ERE)

10 000 tonnes de sargasses ramassées en Guadeloupe, en Martinique et dans les îles du Nord : les algues brunes arrivent en masse cette année sur les côtes antillaises.

Nicolas Hulot a annoncé la mise en place d’un plan national de lutte contre l’invasion de sargasses, qui sera finalisé à la mi-juin. Depuis leur apparition en 2011, on cherche des solutions pour empêcher l’échouage des algues et les valoriser après le ramassage. Une entreprise du François s’est justement spécialisée en la matière Le reportage de Laurie-Anne Virassamy de Martinique La 1ère.

Les urgentistes mobiliés à Cayenne

La mobilisation des urgentistes de l’hôpital de Cayenne. Plus que quelques semaines avant que la démission des 17 médecins soit effective. Ils se sont donc réunis devant l’ARS jeudi pour dénoncer la politique administrative et médicale de la direction. Pierre Chesneau est le responsable, en Guyane, du syndicat SAMU urgence de France.

Mayotte vaccine ses enfants

Dans l’océan Indien : semaine vaccinale à Mayotte pour les enfants de 0 à 6 ans. Les réservistes de Santé publique France recevront les familles 7 jours sur 7 jusqu’au 30 juin. Un rattrapage pour les petits nés entre 2010 et 2012, qui n’avaient pas bénéficié d’une bonne couverture vaccinale.

A bicyclette avec le facteur, à La Réunion

La Réunion compte 1 200 facteurs qui effectuent plus de 15 000 km sur les routes en vélo, scooter ou en voiture. Mais ça n’est pas toujours facile de circuler en deux roues quand on n’est pas habitué ! Alors pour éviter les accidents, une convention a été signée entre la Poste et la police. Reportage de Géraldine Blandin de Réunion La 1ère.