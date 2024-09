En Nouvelle-Calédonie, reprise dans l'usine du nord ; à Saint-Pierre et Miquelon, observation des limicoles

Une reprise d'activité prévue dans l'usine de nickel du territoire du Nord, en Nouvelle-Calédonie, l'observation des oiseaux migrateurs limicoles, à Saint-Pierre et Miquelon, et le recul de l'ensablement à Moorea.

Un candidat à la reprise de "l’usine du nord"

Fin août, le site d’extraction et de production de nickel du territoire du Nord, en Nouvelle-Calédonie, a cessé ses activités, laissant 1200 salariés sur le carreau. Un groupe calédonien est intéressé par la reprise de l’usine pour louer les infrastructures. Avec un projet plus modeste que la société KNS, mais aussi plus vertueux pour la Nouvelle-Calédonie.

Ce serait une alternative locale et citoyenne, pour un marché de niche : un nickel très haut de gamme destiné à l'aéronautique, au secteur militaire ou aux technologies de pointe. Objectif : 15 000 tonnes de production annuelle, et la promesse d'embaucher 400 personnes.

Toujours en Nouvelle Calédonie, le couvre-feu est à nouveau prolongé et même durci pour quelques jours. L’arrêté du Haut-commissariat est tombé vendredi : interdiction de circuler de 18 heures à 6 heures entre le samedi 21 et le mardi 24 septembre (date anniversaire de la prise de possession du territoire par la France). Les autorités craignent de nouveaux troubles.

Les limicoles de passage à Saint-Pierre et Miquelon

Les limicoles sont observés à Saint Pierre et Miquelon. Ce sont des petits oiseaux migrateurs que l’on trouve essentiellement sur les zones côtières L’archipel de l’Atlantique nord en compte une vingtaine d’espèces différentes. Ils s’y posent en chemin vers le sud de la planète.

Émeline Blanc, de L’Office français de la biodiversité, est venue les observer pendant plusieurs semaines : "Ici, c'est un biotope parfait. Entre juillet et novembre on effectue un comptage. Ils font étape à Saint-Pierre dans leur migration entre le nord du Canada et les Caraïbes. Ce sont des espèces en déclin, en raison notamment de l'urbanisation des côtes."

Moins de sable à Moorea

Le sable recule sur les plages de Moorea, l’île polynésienne située en face de Tahiti. La faute, en partie, aux enrochements, ces blocs de roche ou de béton qui servent de protection aux habitations. Ils occupent aujourd’hui 56% du littoral. Désormais, une demande d’autorisation est obligatoire pour entreprendre des travaux en bord de mer.