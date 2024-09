Euro de football, JO 2024 : l'année déjà "record" des paris sportifs avec plus d'un milliard d’euros de mises

La Française des Jeux assure qu'elle "enregistre deux à trois fois plus de prises de jeu pour un vendredi 13 que pour un tirage classique", affirment le groupe à franceinfo, étude à l'appui, ainsi que le directeur général de l’Agence nationale des Jeux (ANJ), Rémi Lataste, invité de franceinfo ce vendredi matin.

De nombreux joueurs vont remplir une grille ce vendredi 13 septembre, c'est l'un des deux vendredis 13 de l'année, le premier, avant celui de décembre. Plus d'un tiers des Français se disent plus susceptibles de tenter leur chance lors d'un vendredi 13, selon un sondage de la FDJ, et ce taux atteint 57% lorsque les grands gagnants sont interrogés. 80% des sondés déclarent jouer à un jeu de tirage à l'occasion d'un vendredi 13. La FDJ rapporte que ce phénomène touche surtout les jeunes adultes (51%), et les femmes (41%).

En moyenne, "25 millions de Français jouent à la loterie, soit environ un Français sur deux" en ce jour particulier, estime le directeur général de l'ANJ : "C'est un marché en plein essor, avec davantage de joueurs, plus d'engagements et de mises, avec 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires". "C'est + 50% en 10 ans", s'enthousiasme-t-il.

Enfin, Rémi Lataste révèle que l'année 2024 est d'ores et déjà une "année record", avec "650 millions d'euros de mises sur l'Euro de football", et "365 millions de mises" sur les Jeux olympiques, soit près d'un milliard rien que sur ces deux évènements.