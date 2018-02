Le décryptage éco. Une santé économique historique en Allemagne

La chancelière allemande Angela Merkel et le ministre allemand des Affaires économiques, Sigmar Gabriel. (KAY NIETFELD / DPA)

On parle souvent du modèle allemand mais la comparaison avec la France a de quoi faire mal. En 2017, l’excédent commercial allemand (ce que le pays a gagné entre ce qu’il exporte et ce qu’il importe) a atteint 245 milliards d’euros. De notre côté, en France, nous atteignons un déficit de 62 milliards d’euros. Autre chiffre intéressant, le budget allemand est à plus de 38,5 milliards d’euros alors qu’en France, on parle d’un déficit budgétaire de près de 68 milliards d’euros.

5 % de chômage en Allemagne

Pas de doute, l’économie allemande va très bien. Après avoir fait des réformes douloureuses, en matière de marché du travail, notamment avec les lois Hartz adoptées entre 2003 et 2005, elle a retrouvé une forme olympique. Ces lois mises en place par le chancelier social-démocrate Gerard Schröder ont notamment durci l’accompagnement aux chômeurs afin de les forcer à accepter un emploi, même sous-qualifié. D’ailleurs, les chiffres du chômage sont très révélateurs. L’Allemagne compte de nombreux travailleurs pauvres, mais enregistre un taux de chômage de 5% de chômage. Du jamais vu depuis la réunification allemande. En France, on est quasiment à deux fois plus, puisque le taux de chômage frôle les 10%.

Une croissance favorable aux salariés

Les salariés veulent profiter de cette croissance. En début de semaine, le syndicat IG Metall et le patronat se sont mis d’accord. Les 4 millions de travailleurs de la métallurgie vont connaître une hausse de salaire de 4%. Dans cet accord, les employés qui le souhaitent ont la possibilité de baisser leur semaine de travail de 35 à 28 heures. Attention, ceux qui le font seront payés 28 heures, pas 35. Mais si les salariés demandent plus de temps libre, c’est parce qu’ils s’y retrouvent avec les augmentations de salaire. Le rapport de force est clairement en faveur des employés. Cela donne des idées aux fonctionnaires qui demandent désormais des augmentations. Les syndicats VerDi et DBB demandent 6% de hausse, soit plus de 200 euros mensuels.

Le poids des syndicats allemands

Les négociations vont commencer mais déjà, des fonctionnaires allemands menacent de faire grève dans les aéroports, les crèches, les hôpitaux. On ne voit pas sur quels motifs le pouvoir allemand s’opposerait à ces revalorisations salariales. Les résultats économiques du pays sont tels que les appels à dépenser se sont multipliés à l'intérieur mais aussi à l'extérieur du pays.

En France, à l'inverse, on est loin de ce genre de revendications. Le gouvernement français a douché tout espoir de revalorisation du point d’indice et a promis de réduire les effectifs de fonctionnaires de 120 000 en cinq ans. Cette semaine, l’exécutif français a même créé la surprise en annonçant des plans de départs volontaires dans le secteur public. L’Allemagne compte 2 millions de fonctionnaires, c’est deux fois moins que la France qui en a plus de 5 millions.