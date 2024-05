La taxe foncière va augmenter de manière modérée en 2024, selon le cabinet Finances et Stratégies Locales

La taxe foncière est un impôt local, payable une fois par an, qui s’applique à l’ensemble des propriétaires d’un bien immobilier. Concrètement, pour 2024, les grandes villes (celles de plus de 100 000 habitants) ont décidé d’augmenter cet impôt d’1,2% en moyenne. Les communes sont plus nombreuses qu'en 2023 à laisser inchangé leur taux de prélèvement. C'est ce qui ressort du baromètre annuel publié fin mai 2024 par le cabinet Finances et Stratégies Locales, qui fait foi en la matière.

La hausse modérée est due à la décision propre aux communes après la forte hausse imposée l’année dernière. Toutefois, quelles que soient les villes, les propriétaires de biens immobiliers subiront quand même, en 2024, une hausse de 4%, même dans les communes qui n’augmentent pas le foncier. Pourquoi ? Tout simplement parce que la taxe foncière est relevée du montant de l’inflation annuelle. Or, le calcul s’effectue au mois de novembre précédant l’année d’imposition. Manque de chance, en France l’inflation a commencé à baisser en 2024 et non en 2023. Pour la taxe foncière cette année, il faut donc ajouter 4% de hausse automatique, en plus de la hausse - aussi modérée soit-elle - décidée par les communes.

Des villes marquent une pause, d'autres sont plus gourmandes

C’est un soulagement, notamment à Paris où le taux était passé, l’année dernière, de 13,5 à 20,5%. On peut citer d’autres exemples où les propriétaires de biens immobiliers vont souffler un peu, dont Grenoble, qui avait enregistré la plus forte hausse l’année dernière pour approcher les 66%. Angers, Dijon, Caen, Le Havre et Montpellier ont également décidé de marquer une pause cette année. Aucune n’augmente sa taxe foncière.

Des villes vont être plus gourmandes que d'autres. Cette année, c’est le cas de Nice où la taxe foncière va augmenter de 19% (hors inflation), Saint-Étienne (+15%), Annecy (+14%). Bonne nouvelle en perspective : l’inflation ayant reculé cette année, le calcul qui sera fait en novembre prochain devrait permettre de modérer encore la taxe foncière en 2025.