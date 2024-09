Grande distribution : Casino ferme ses derniers magasins

À Dijon, Brest, Toulouse, Valence, Aurillac, votre géant Casino est en passe de fermer. Une vingtaine de super et d’hypermarchés vont baisser le rideau d’ici la fin du mois de septembre parce que le groupe Casino termine sa restructuration. Acculé de dettes, l’enseigne a été contrainte de vendre près de 400 magasins en France ces derniers mois. La plupart ont été rachetés par la concurrence, majoritairement Intermarché, mais aussi Auchan ou Carrefour. Il reste une vingtaine de magasins qui n’ont pas trouvé preneurs et mettent, faute de repreneurs, la clef sous la porte d’ici le 1er octobre. Au total, ce sont un millier d’agents de caisses, de personnels qui vont voir leur poste supprimé.

Ces magasins n’ont pas réussi à être rachetés comme les autres, car ils sont soit situés trop près d’un concurrent, dans une zone commerciale à côté d’un Leclerc, d’un Auchan, donc la reprise ne serait pas rentable, mais, la plupart du temps, c’est parce qu’ils sont dans une zone trop éloignée, désertée, en perte de vitesse. La fermeture de ces super et hypermarchés est finalement représentative d’un changement d’habitudes, de mode de consommation. Le traditionnel modèle, hérité des années 80/90 de la très grande surface, souvent située en périphérie, où l’on va faire ses courses en voiture, le samedi a vécu. Les ménages ne veulent plus aller dans des hypermarchés qui dépassent les 10 000 mètres carrés. Pour résumer, ils veulent faire leurs courses moins loin et plus souvent.

Casino veut jouer la carte de la proximité

L'objectif de Casion, à l’issue de son vaste plan de transformation, est de devenir le leader du commerce alimentaire de proximité. L’enseigne mise essentiellement sur les petites supérettes Casino, ou Vital, mais aussi sur les magasins de la marque Monoprix, Franprix, Naturalia, qui appartiennent au groupe et qui se trouvent en plein cœur de ville. Le groupe, dont le siège social historique a été conservé à Saint-Étienne, comprend 8000 magasins en France, où travaillent 25 000 employés …