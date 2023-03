Économie : pourquoi le gouvernement peut dire merci à l'inflation

Entre 2021 et 2022, la hausse des recettes de TVA engrangées par l'État a représenté 15 milliards d'euros, grâce à une inflation à plus de 5% l’an dernier. C’est mécanique : comme les prix des biens et services, mais aussi ceux des carburants ont beaucoup augmenté, en proportion la TVA rapporte plus. C'est un pourcentage, en général 20%. Donc 20% de 110 euros rapporte toujours plus que 20% de 100 euros.

Il y a aussi eu ce qu’on appelle "un effet volumes". L’an dernier a été une très belle année pour de nombreux groupes qui ont plus travaillé et donc augmenté leur chiffre d’affaires. Ce qui a permis aussi de collecter plus de TVA. Résultat : cet impôt a rapporté 184 milliards d’euros à Bercy, selon une note de la Direction générale des finances publiques (DGIP), un record. La TVA c’est de loin le prélèvement qui rapporte le plus. Cela représente près de 38% des recettes fiscales alors que l’impôt sur le revenu, c’est moins d'un quart et moins de 20% pour l’impôt sur les sociétés. On a aussi l’habitude de dire que la TVA est l’impôt le plus injuste car il ne dépend pas de votre niveau de revenu : que vous soyez riches ou pauvres, vous payez le même taux.

La hausse des prix va continuer

Ce sujet de la TVA est aussi politique et il promet de l’être d’autant plus que l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) prévoit une inflation encore très élevée ces prochains mois : 5,4% en moyenne sur un an, mi-2023. Les recettes de TVA promettent de rester encore importantes. Ce qui risque de faire débat : le Rassemblement national milite pour une TVA à zéro sur certains produits. La France insoumise est favorable à une baisse de la TVA sur l’énergie. Pour l'instant, toutes ces options sont rejetées par le gouvernement, qui préfère aider les ménages par des mesures type boucliers tarifaires ou chèques. Le montant des aides versées l'an dernier dépasse largement les 15 milliards d’euros.