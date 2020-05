Culture d'Info. Toute l'énergie de la musique live avec la fanfare techno MEUTE

La joyeuse bande de la fanfare techno MEUTE. (Steffi Rettinger)

C'est une fanfare techno, la plus célèbre de toutes, acclamée dans le monde entier : les Allemands de MEUTE. Ils ont sorti récemment un nouvel album et profitent de chaque instant, même confinés, pour créer avec leurs instruments. Il y a longtemps, bien longtemps, une éternité de deux ans, jouer de la musique en plein air, dans un parc bondé, devant un public agglutiné, était encore possible… C’était même la spécialité de MEUTE, la "foule" en allemand, ce jour-là dans un parc berlinois.

C’est la définition exacte du pouvoir de cette fanfare techno formée il y a cinq ans en Allemagne, découverte peu après aux Trans Musicales de Rennes : rassembler, émouvoir, étonner, donner le sourire… Une dizaine de musiciens à la trompette, au saxo, la grosse caisse reprenant de grands standards techno, comme ceux de Laurent Garnier, deux albums à leur actif, le dernier, Puls, sorti ces dernières semaines, mêlant reprises et compositions originales.

"Souvent quand j’étais en rave, ou en club, pendant que je dansais je me disais ‘cette musique est vraiment trop bonne, mais il ne se passe rien sur scène !’ Que se passerait-il si cette musique était jouée avec toute l’énergie du live par dix ou onze personnes avec leurs gros instruments ? Moi, en tout cas, je me disais que ça me rendrait fou !" décrypte Thomas Burhorn, le fondateur de MEUTE. Le concert au Trianon à Paris, l’année dernière, a carrément été gravé sur disque, et la captation est retrouvable en ligne. Signe du destin, les Allemands devaient revenir en concert à Paris en mars ; l’Olympia affichait complet, ils ont dû annuler pour reprogrammer sans certitude encore le 9 septembre. Dans tous les cas, ce serait dommage de les rater.