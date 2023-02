Réparation : comment entretenir enfin nos appareils, pour pas trop cher

Le samedi et le dimanche à 15h51, 17h51 et 21h21

Est-ce que ça vaut le coup de faire réparer sa machine à laver, son aspirateur, son ordinateur, même lorsqu'il tombe en panne, plutôt que d'en acheter un autre ? La réparation, suite à une panne, est désormais subventionnée, nous explique "60 Millions de consommateurs".

Le gouvernement dit qu'il veut nous inciter à faire réparer nos appareils ménagers, électroménagers ou autres, qui tombent en panne, justement pour favoriser le recyclage et le développement durable. Adrian de San Isidoro a enquêté pour le numéro de février du magazine 60 Millions de consommateurs. Et il nous donne toute une série de précisions sur le bonus réparation mis en place à la fin de l'année dernière.

franceinfo : D'abord, est-ce qu'on a une idée d'un prix moyen pour faire réparer son électroménager ? Parce qu'apparemment, c'est vraiment le grand écart sur les factures ?

Adrian de San Isidoro : Alors, les prix de réparation moyens varient pas mal. En fait, en fonction de l'appareil, ils vont grosso modo de 15 € pour un sèche-cheveux à 200 € pour un téléviseur. Donc la fourchette est assez large. Au milieu de cette fourchette, on va trouver les réfrigérateurs, les lave-linge ou encore les lave-vaisselle, dont les réparations tournent autour des 120 €.

Quels sont les appareils les plus fragiles ? Est-ce qu'il y a moyen de savoir si le produit qu'on achète sera facilement réparable, ce qu'on appelle l'indice de réparabilité ?

En fait, la fragilité des appareils dépend pas mal des marques et des modèles. Ce qu'on peut connaître, en revanche, c'est la réparabilité de ces appareils, qui est notée sur 10, informations données sur une petite étiquette, inscrite à côté des prix en magasin, et figurant en bonne place sur les fiches produits des boutiques en ligne. La note prend plusieurs critères en compte, comme la facilité à démonter les objets, et la disponibilité des pièces détachées. Évidemment, plus elle est élevée cette note, plus l'article est réparable.

On en vient maintenant à ce fameux bonus réparation mis en place par l'état. Est-ce que tout le monde y a droit, et comment ça fonctionne ?

Soyons très clair : tout le monde a droit à ce bonus qui prend la forme d'une remise directement appliquée sur la facture, par le professionnel. Son montant diffère d'un type d'appareil à l'autre. Sur les lave-linge, smartphones et lave-vaisselle, vous bénéficierez par exemple d'une ristourne de 25 €, montant qui passe à 20 € pour les consoles de jeux et à 45 €, par exemple, pour la réparation d'un ordinateur portable.

Et cela vaut pour tous les appareils, et aussi, chez n'importe quel réparateur ?

Au total, 31 classes de produits sont concernées par cette aide. Vous pourrez trouver la liste détaillée sur le site Ecosystème Eco. Attention, seuls les appareils hors garantie peuvent bénéficier de la remise. En clair, si votre appareil est couvert par une garantie commerciale, quelle qu'elle soit, vous ne pourrez pas bénéficier du bonus. Même chose, si votre appareil a été acheté il y a moins de deux ans, et qu'il est protégé par la garantie légale de conformité.

Autres conditions à remplir pour profiter du bonus, vous rendre chez des réparateurs labellisés, QualiRépar, les seuls professionnels pouvant appliquer la remise. Rendez-vous sur le site pour trouver les réparateurs les plus proches de chez vous.

On voit bien le danger : ces réparateurs pourraient augmenter leurs tarifs. Est-ce que ces tarifs sont contrôlés ?

Effectivement, les réparateurs pourraient être tentés de gonfler leurs prix et prendre la différence au passage. Et pour lutter contre ces mauvaises pratiques qui annuleraient, de facto, l'effet du bonus. Des relevés de tarifs ont été effectués chez les réparateurs, avant l'entrée en vigueur de la mesure. Et si des écarts trop flagrants sont constatés dans les mois prochains, la force publique se réserve le droit d'infliger des sanctions aux professionnels.

Un appareil qu'on utilise tous les jours, le téléphone portable, l'incident le plus fréquent, c'est la casse du téléphone qui tombe par terre. Et là, la facture est généralement assez salée. Et le bonus réparation ne fonctionne pas ?

Hélas, non. Le bonus a été conçu pour aider les consommateurs à payer le réparateur, en cas de panne, mais pas en cas de casse. Mieux vaut donc poser un écran antichoc sur son téléphone portable, le bris d'écran étant de loin la cause numéro un de réparation des smartphones. Des réparations coûteuses qui peuvent dépasser les 300 € selon les modèles.

Dernier point, les garanties ou encore les extensions de garantie qu'on nous propose systématiquement au moment d'un achat, est-ce que c'est fiable et intéressant ?

Là encore, la plupart des garanties et par ricochet de leur extension, ne fonctionnent pas s'il y a de la casse. Donc ces produits ne sont pas toujours très intéressants. En outre, pendant deux ans, l'acheteur d'un produit neuf bénéficie de la garantie légale de conformité qui, elle, rappelons-le, est parfaitement gratuite.