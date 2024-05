Conso : kits de colorations maison, moins de risque d'allergie avec les colorations végétales

franceinfo conso Thomas Séchier et 60 Millions de consommateurs Le samedi à 15h54 et 21h24

Dans son numéro du mois de mai, "60 Millions de consommateurs" passe au crible des kits de colorations maison, à faire soi-même. Une coloration à moins de 10 euros seulement est jugée la meilleure et la plus efficace pour bien couvrir les cheveux blancs.

Brunes, blondes, rousses, vous avez envie de changer de couleur de cheveux ou vous souhaitez masquer vos cheveux blancs, quelle coloration choisir ? Quelles sont celles qui sont les plus efficaces, et surtout les moins agressives pour le cuir chevelu ? Les précisions d'Adélaïde Robert, chef de rubrique Santé Cosmétiques, au magazine 60 Millions de consommateurs.

franceinfo : Ce mois-ci dans 60 Millions vous avez testé 12 produits de teintures capillaires, selon quels critères déjà ?

Adélaïde Robert : On les a testés sur des mèches de cheveux blancs, et on a évalué la couvrance, le rendu de la couleur, la brillance etc. et aussi la tenue après 9 et 18 lavages. Et puis on a regardé la qualité de la composition, en particulier, vis-à-vis du risque de sensibilisation allergique et de perturbation endocrinienne, en contrôlant que les limites réglementaires imposées pour 4 ingrédients étaient bien respectées. Et là-dessus, il n’y a pas eu de mauvaises surprises.

De manière générale, est-ce que les colorations à domicile sont aussi satisfaisantes que celles que l’on peut faire en salon ?

Nous n’avons pas fait de comparatif entre coloration à domicile et coloration en salon. On a juste inclus dans la sélection un produit L’Oréal Professionnel utilisé en salon, Inoa, qui n’est pas sorti en tête, en termes de performance. Il est même moins couvrant qu’une coloration végétale de la sélection, en tout cas, quand il est utilisé juste en suivant la notice, et pas par des professionnels.

Mais on a des résultats très honorables avec des colorations oxydantes comme végétales, et ça coûte au moins trois fois moins cher qu’une coloration en salon, puisque les prix tournent autour de 10 euros, avec même une coloration Garnier qui a été achetée 3 euros.

Beaucoup plus économiques donc, mais est-ce que l’offre s’est étoffée ces dernières années ?

Oui aujourd’hui on a beaucoup plus de teintures oxydantes présentées comme naturelles, avec beaucoup de vert sur l’emballage. Et aussi davantage de choix de teintures végétales. Mais ce qui est moins visible, c’est que les compositions de tous les produits ont beaucoup changé ces dernières années, pour suivre les limites et interdictions imposées pour certains ingrédients problématiques.

On a donc des produits moins toxiques qu’autrefois, mais certainement pas inoffensifs. Il y a encore du chemin à faire. La difficulté étant d’améliorer la sécurité des compositions sans impacter la performance.

Quelles sont les + et les – des différentes techniques ?

Pour les teintures oxydantes, on a une composition assez agressive : il y a l’agent alcalin (ammoniaque ou éthanolamine par exemple) qui ouvre les écailles des cheveux, l’agent oxydant (peroxyde d’hydrogène) qui va détruire le pigment naturel du cheveu, qui va être remplacé par les pigments de la coloration, et en général, la teinture va de pair avec un soin, qui va essayer de réparer les dégâts causés par la teinture pour garder des cheveux brillants, pas trop cassants.

Bref, l’inconvénient c’est donc qu’on se met sur la tête énormément d’ingrédients dont certains sont connus pour être problématiques, sans même tenir compte des éventuels effets cocktails. Mais l’avantage, c’est que ces colorations offrent un vrai châtain à l’arrivée, et une couleur qui tient. Même si elles ne couvrent pas forcément mieux les cheveux blancs que les colorations végétales.

Et les teintures végétales ?

C’est un peu l’inverse : la composition est plus vertueuse, le pigment se dépose en surface, elles couvrent bien les cheveux blancs mais le rendu de la couleur est moins foncé, la couleur est moins nette et passe plus vite au fil des shampooings

Est-ce que les teintures végétales offrent autant de possibilités de couleurs que les autres et est-ce qu’elles durent aussi longtemps ?

Non, il y a moins de choix, il y a surtout des teintes naturelles. Les couleurs foncées sont plus difficiles à obtenir, et puis on ne peut pas avoir du vert, du violet etc. Mais ça s’est étoffé.

De manière générale, que faut-il regarder avant d’acheter une coloration, est-ce qu’il faut en éviter certaines ?

J’ai envie de dire toutes, acceptez vos cheveux blancs ! Car aucune n’est dénuée de risque. Même les teintures sans ammoniaque ne sont pas aussi inoffensives que ça. Au moins, pour les personnes qui ont un cuir chevelu déjà irrité ou un terrain allergique, il vaut mieux éviter les teintures qui contiennent ammoniaque, résorcinol, p-phénylènediamine. Et pour rappel : les colorations oxydantes sont déconseillées avant l’âge de 16 ans.

Est-ce que les colorations que vous avez testées sont valables pour tous les cuirs chevelus, homme et femme ?

Oui, ça marche pour les deux, après la quantité est plus importante dans les produits pour femmes. Pour les auditeurs, ce qu’il faut savoir, c’est surtout qu’il vaut mieux ne pas utiliser les colorations capillaires sur leur barbe, mais des produits spécifiques, plus efficaces (le poil de barbe n’est pas de même nature que le cheveu) et moins irritants pour la peau.

Quels conseils auriez-vous envie de donner aux auditrices ou auditeurs ?

De ne pas s’arrêter à l’efficacité. Il ne faut pas bouder les teintures végétales. Il y a beaucoup de choix de marque, donc de mélanges différents de plantes tinctoriales, il y a peut-être moyen pour vous de trouver une efficacité "suffisante", en jouant sur le temps de pause. Prenez peut-être conseil auprès d’un coloriste spécialisé en teintures végétales, suivant votre couleur de cheveux. L’utilisation comme la production des teintures oxydantes présente quand même plus de risques pour la santé et l’environnement.

Vous avez un produit chouchou à 60 Millions ?

Oui, on a toujours un produit chouchou. La tête de classement en coloration châtain, c’est le produit de la gamme Les Essentielles d’Eugène Color en version teinture oxydante et en végétale c’est une teinture châtain noisette de Khadi.