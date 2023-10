franceinfo conso Thomas Séchier et 60 Millions de consommateurs Le samedi à 15h54 et 21h24

"60 Millions de consommateurs" consacre son hors-série du mois d’octobre à la rénovation énergétique. Comment réaliser des travaux pour mieux isoler son logement.

Temps de lecture : 5 min

Comment faire des économies sans perdre en confort ? Comment améliorer la performance énergétique de son logement ? Amine Meslem, chef de rubrique à 60 Millions de consommateurs est l'invité de franceinfo conso pour évoquer le hors-série du mois d’octobre du magazine, consacré à la rénovation énergétique.

franceinfo : Rénover et adapter son logement, c’est le seul moyen de faire des économies significatives ? On peut diviser la facture par combien ?

Amine Meslem : Si on s’engage dans une rénovation complète, plutôt que de faire de petits travaux au coup par coup, il est possible de faire de sérieuses économies. Nous avons des exemples de foyers qui ont réussi à diviser par 5 ou 6 leur facture de chauffage. Et pour cela il faut traiter 6 postes principaux de rénovation : isolation de la toiture, des murs, des sols, installer une ventilation double flux, poser des fenêtres à double vitrage, et remplacer son système de chauffage par un équipement plus performant.

Alors la première chose que vous conseillez avant de se lancer, c’est de bien préparer son projet avant de se lancer ?

Il ne faut pas se précipiter. Vous pouvez d’abord identifier les points faibles de votre logement, grâce à un diagnostic de performance énergétique (DPE), ou mieux, un audit énergétique qui fournit des propositions chiffrées et détaillées des travaux à entreprendre.

Il vous faut aussi contacter France Rénov', le service public de la rénovation de l’habitat. Ses conseillers vont vous aider, gratuitement, et en toute indépendance, à mieux définir votre projet. Ils vont vous guider sur les travaux à envisager en fonction de vos besoins, des caractéristiques du logement et de vos moyens. Les conseillers vont vous permettre d’estimer le budget nécessaire en évaluant les aides auxquelles vous êtes éligible.

Et quelles sont les aides auxquelles on peut prétendre justement ?

La principale est MaPrimeRénov’ qui est accordée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), en fonction des revenus des demandeurs. Il y a ensuite les certificats d’économie d’énergie : des aides qui sont délivrées par les vendeurs d’énergie, sous forme de versements, de bons d’achat, ou déduits directement des factures des travaux. Tous les ménages peuvent y prétendre, quels que soient leurs niveaux de ressources. Il y a également les aides attribuées par les collectivités territoriales. Il est aussi possible de bénéficier de prêts à taux zéro.

Mais est-ce qu’on peut se tourner vers un professionnel pour évaluer les performances énergétiques de son logement ?

Oui, on peut faire appel à un diagnostiqueur, pour réaliser un DPE ou un audit énergétique, à ses frais. Bon à savoir, les personnes qui se lancent dans une rénovation complète de leur logement peuvent bénéficier du dispositif public Mon Accompagnateur Rénov', qui est en cours de déploiement.

L’accompagnateur intervient à toutes les étapes, de la conception du projet à la réception des travaux. Il se charge notamment de réaliser un audit énergétique. Ce service est pris totalement en charge pour les foyers aux revenus très modestes, et en partie pour les autres.

Est-ce qu’on peut vraiment se fier au DPE, au diagnostic de performance énergétique ?

Oui, s’il a été réalisé récemment. Car le DPE a été réformé en juillet 2021, pour améliorer sa fiabilité et sa lisibilité. Mais pour qu’il reflète bien les performances énergétiques du logement, il faut préparer la visite du diagnostiqueur, en lui fournissant notamment les factures des travaux, qui ont éventuellement été réalisés, car s'il ne peut pas les constater de visu, il ne pourra pas en tenir compte.

Si votre logement est classé F ou G, vous avez tout intérêt à le rénover. S’il est classé D ou E, de lourds travaux ne sont pas forcément indispensables dans l’immédiat. Engagez plutôt un ou deux travaux (isolation des combles, installation d’un double vitrage…).

Et est-ce qu’il y a des démarches à accomplir avant de lancer un projet, des autorisations à obtenir ?

Isoler vos murs intérieurs ou remplacer votre chaudière sont des interventions qui n’impliquent aucune démarche en Mairie. En revanche, les gros travaux qui impactent les façades, comme c’est le cas lors d’une isolation thermique par les murs extérieurs, nécessitent une déclaration préalable de travaux. Elle peut vous être refusée, si l’aspect extérieur du bâtiment risque de différer fortement de ce qui se fait alentour.

Chose importante, qui est concerné par ces démarches, le locataire, le propriétaire, les deux ?

Seul le propriétaire peut engager ce type de démarche. Un locataire qui souhaite améliorer le confort thermique de son logement doit en faire la demande à son propriétaire. Si celui-ci refuse, vous pouvez engager des travaux à vos frais, à condition de l’avoir prévenu par lettre recommandée. Sans réponse de sa part dans les deux mois qui suivent la réception, votre propriétaire sera supposé avoir accepté, et ne pourra pas exiger que vous remettiez les lieux en l’état, lorsque le bail sera résilié.

Et il y a une différence entre une maison individuelle et un appartement ?

Oui, dans une maison individuelle, vous avez une très grande liberté pour agir, du moment que vous respectez les règles d’urbanisme. Cependant, les choses se compliquent en appartement, car si les travaux envisagés concernent les parties communes (isolation par l’extérieur, raccordement d’une VMC à un conduit commun, etc.) vous devrez obtenir l’accord des autres copropriétaires, pour les réaliser.

Dans votre hors-série, vous donnez toute une liste d’idées reçues à combattre, notamment le fait qu’il ne faut pas acheter et installer seul ses nouveaux équipements, car on ne pourra pas bénéficier des aides ?

Il ne faut réaliser aucun achat et installation par ses propres moyens, car on perd alors la possibilité de bénéficier des aides à la rénovation. Il faut faire établir des devis auprès d’au moins trois professionnels, certifiés RGE. Sans ce label, pas d’aide possible.

Il convient ensuite de présenter les devis à son conseiller France Rénov', pour vérifier que les prestations remplissent bien les critères requis. Ce n’est qu’après avoir déposé les demandes d’aides, et reçu une confirmation de la part des organismes qui les délivrent, que vous pourrez signer les devis et lancer les chantiers.

Aujourd’hui, les logements verts sont les grands gagnants du secteur immobilier ? C’est un gage pour louer ou pour bien vendre un produit ?

L’écart de prix entre les logements aux bonnes performances thermiques et ceux énergivores, se creuse. D’après les chiffres des notaires, les maisons anciennes classées F ou G se sont vendues de - 6 à -19% moins cher, que celles de catégorie D. En revanche, les maisons économes classées A ou B ont bénéficié d’une plus-value de + 6 à + 14% par rapport à des biens en D.

Dernière chose, les tarifs réglementés du gaz et de l’électricité ont augmenté, il faut s’attendre à de nouvelles hausses ?

C’est fort probable, car le gouvernement entend sortir, d’ici à fin 2024, du bouclier tarifaire mis en place afin d’empêcher des augmentations plus brutales.