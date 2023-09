Patrimoine en danger, deux sites à sauver en Italie et en Ouganda

Tous les jours, le club des correspondants décrit comment un même fait d'actualité s'illustre dans d'autres pays.

L'Organisation de l'ONU pour la culture est réunie en ce moment en Arabie Saoudite. Le site des tombes sacrées de Kasubi en Ouganda figurait sur la liste de l'Unesco du patrimoine en péril depuis 2010. Après un incendie, le site a été lentement reconstruit en respectant les traditions. Aujourd'hui, si ce mausolée pourrait enfin sortir de cette liste des sites en péril, un autre pourrait y entrer bientôt, avec ses canaux et ses ruelles typiques, Venise.

Venise bientôt sur la liste de l'Unesco des sites en péril ?

Si le calendrier est respecté, le dossier de Venise devrait être étudié en fin de semaine. Deux points suscitent l'inquiétude : l'environnement de Venise et le tourisme de masse. C'est peut-être ce deuxième point qui inquiète le plus les experts, avec cette dernière donnée, qui montre le dépeuplement de la ville : en 1951 la ville comptait 175 000 habitants, aujourd'hui ce nombre est tombé à un peu moins de 50 000.

Beaucoup d'appartements sont réservés aux touristes, il y a moins d'enfants dans les écoles et beaucoup d'activités économiques non liées au tourisme ont quitté la grande île. Les autorités ne veulent pas pour autant se débarrasser aujourd'hui de ces flux lucratifs, mais elles vont tenter de les réguler. Quant à l'érosion, elle attaque toujours les fondations de la ville. Si les autorités acceptent cette inscription sur la liste des sites en péril, cela permettra de toucher des fonds internationaux.

Un mausolée royal reconstruit à l'identique en Ouganda

En Ouganda, c’est un symbole fort pour l’Afrique. Le site des tombes sacrées de Kasubi en Ouganda n’est plus en péril. Le mausolée était sur la liste de l'Unesco. C’est un centre culturel et religieux majeur de l’Ouganda.Considéré comme un joyau de l’architecture baganda, il est situé sur les hauteurs de Kampala, la capitale ougandaise et s’étend sur près de 30 hectares de terrains agricoles. C’est un lieu de culte toujours très actif, l’édifice principal, le mausolée royal, est de plan circulaire, constitué de 52 anneaux et surmonté d’un large dôme de chaume. L’Unesco définit le lieu comme "un chef d’œuvre du génie créateur des Bagandas".

Ce site figurait donc depuis 2010 sur la liste du patrimoine en péril, après avoir été touché par un incendie. Les dépouilles des souverains avaient été miraculeusement épargnées mais l’édifice funéraire principal avait été détruit. Aujourd'hui l’Unesco recommande de retirer, après qu'il a été reconstruit à l’identique, avec les mêmes matériaux. Son retrait de la liste serait un geste important alors que le continent africain compte 27% des sites de la liste de l’Unesco.