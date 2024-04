Les Météores en Grèce et la ville d'Uberaba au Brésil, désignés Géoparcs mondiaux UNESCO

L'Unesco a désigné de nouveaux sites, classés Géoparcs mondiaux Unesco, dont le parc Normandie-Maine, pour la France. La Grèce a déjà deux sites classés, Géoparcs mondiaux Unesco, l'un sur l'île de Lesbos et sa forêt fossilisée, l'autre sur l'île d'Ikaria. À ceux-là, vient désormais s'ajouter le site unique des Météores. Au Brésil, C'est le site d'Uberaba qui a été choisi et après 13 ans de travail, les organisateurs de la candidature ont enfin pu fêter leur victoire.

Le site unique des Météores, en Grèce

Pour bien se rendre compte de l'unicité des Météores, il faut s'imaginer d'immenses colonnes de grès, qui atteignent jusqu'à 300 mètres de hauteur, surmontées de six monastères datant du XIIe et du XVIe siècle. Les moines qui habitent ces monastères, que l'on peut visiter et depuis peu survoler, appellent ces colonnes, les colonnes du ciel. Elles sont une prière qui monte au ciel. Plusieurs films ont d'ailleurs été tournés aux Météores, notamment un James Bond.

Les moines utilisent encore de grands paniers, des sortes de nacelles en corde, pour monter et descendre de leurs monastères, qui renferment des trésors inimaginables de l'art byzantin et notamment des fresques uniques. Sinon, il y a les centaines de marches à gravir, mais une fois parvenu au sommet, la vue qui couvre toute la région fait oublier la fatigue et coupe le souffle.

Les Météores renferment aussi des merveilles géologiques, les taffoni de Kalambaka, des formations rocheuses, creusées par des millénaires d'érosion alvéolaire. Enfin, dans la partie occidentale du Géoparc, grand de 2 409 kilomètres carrés, se trouvent les montagnes du Pinde, qui constituent un refuge pour la biodiversité animale et végétale.

La mairie de la région des Météores espère que son intégration dans la chaîne des Géoparcs va donner un nouveau souffle au tourisme local, notamment à l'écotourisme en vogue actuellement en Grèce. Les moines sont satisfaits de voir leurs monastères valorisés. Les archéologues eux espèrent que l'intégration des Météores dans la chaîne des Géoparcs va protéger ce site monumental, des initiatives du ministère de la Culture, qui vise une exploitation de tourisme de masse de tous les sites archéologiques, quitte à les défigurer.

La "cité des dinosaures" au Brésil

Avec cette désignation, la ville d'Uberaba espère développer la recherche tout comme le tourisme dans la région. On la surnomme la"cité des dinosaures" parce que plus de 3 000 fossiles y ont déjà été découverts depuis les années 40. C'est là qu'a été trouvé le premier œuf de dinosaure fossilisé du pays. Mais surtout, on y a déterré plusieurs spécimens du plus grand organisme vivant ayant jamais foulé le sol brésilien, l'immense Uberabatitan Riberoi, un herbivore de 28 mètres de long pour 14 de haut.

On compte à Uberaba 31 géosites, un musée et un centre de recherche de référence. La diversité des fossiles y est énorme et c'est le deuxième plus grand site de nidification de dinosaures au monde. Il y a donc encore beaucoup à découvrir, explique le géologue Luis Carlos Ribeiro, à l'initiative du projet de candidature. "Il y a le nombre de fossiles, mais aussi la qualité de conservation qui est exceptionnelle. Les os sont blancs, sans infiltration de manganèse, sur les dents, on voit encore l’émail. La reconnaissance de l'Unesco attire les projecteurs sur Uberaba, cela va donc nous aider à développer bien plus la recherche locale, parce que cela va nécessairement attirer de nouveaux investissements."

La protection du parc, dont une partie se trouve en ville, est déjà bien assurée avec une réglementation spéciale. Une équipe de géologues accompagne ainsi tous travaux impliquant de creuser le sol. Avec ce nouveau statut de l'Unesco, la mairie veut aller encore plus loin pour protéger les fossiles.

Dans ce sixième Géoparc du Brésil, il y a d'autres raisons qui ont justifié cette reconnaissance de l'Unesco, car l'intérêt apporté à l'éducation environnementale, le potentiel touristique et des questions culturelles sont aussi considérés. À Uberaba, c'est l'élevage durable qui est mis en avant, avec l'élevage de zébu, ainsi que le tourisme religieux. En effet, le célèbre médium, Chico Xavier, décédé en 2003, y a vécu et son aura continue d'attirer de nombreux adeptes du spiritisme, alors que son influence reste très importante au Brésil.