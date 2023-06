La lutte contre le diabète en Asie du Sud-Est et en Australie

Tous les jours, le club des correspondants décrit comment un même fait d'actualité s'illustre dans plusieurs pays.

Plus de 1,3 milliard de personnes seront atteintes de diabète en 2050, si l'on en croit les nouvelles modélisations publiées dans la revue scientifique The Lancet, vendredi 23 juin. En un peu plus de trente ans, le nombre de cas de diabète dans le monde a été multiplié par quatre, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Une personne sur 14 en Asie du Sud-Est était déjà atteinte de cette maladie avant la crise sanitaire et la situation dans la région va encore empirer.

En Malaisie, 19% de la population entre 20 et 79 ans souffent de cette pathologie. En cause, il y a notamment l'alimentation de la population avec la consommation de nourriture transformée et mauvaise pour la santé. Certains gouvernements d'Asie du Sud-Est misent sur des taxes concernant les produits sucrés pour réduire leur consommation.

En Australie, le nombre de personnes diabétiques a été multiplié par trois en trente ans. Un fléau qui touchait 1,3 million de personnes en 2019. Les chercheurs de l’université de Deakin qui ont récemment publiés leurs travaux attribuent cette augmentation, au moins en partie, à l’obésité ainsi qu’au surpoids qui affectent la population australienne.