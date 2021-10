Covid-19 à l'école : en Israël, au Royaume-Uni et en Autriche, les autorités misent beaucoup sur le dépistage

Enfin ! Après plus d'un an, certains élèves des écoles primaires peuvent enlever le masque. Dans les 47 départements français les moins touchés par l'épidémie de Covid-19 il n'est plus obligatoire à partir de lundi 4 octobre. Une stratégie française qui n'est pas partagée au-delà des frontières.Tour d'horizon en Israël, au Royaume-Uni et en Autriche.

En Israël, vaccin ou test négatif obligatoire à l'école, en plus du masque

Le protocole sanitaire est adapté en fonction de l'âge en Israël. La vaccination a été mise en place pour toutes les personnes de 12 ans et plus. Tous les élèves de plus de 12 ans doivent porter le masque pour venir à l'école, être vaccinés, ou bien présenter un test négatif. Pour les enfants de moins de 12 ans, qui ne sont pas éligibles au vaccin, il faut un test négatif pour entrer en classe. Sans dépistage ou sans vaccin, pas d'admission à l’école. De nombreux élèves qui ont été exposés au virus sont également en quarantaine. S’il y a un cas de Covid-19 dans une salle de classe, l’enfant et tous ses camarades sont placés en quarantaine, même ceux qui sont vaccinés. Pour éviter de pénaliser toute une classe, ce qui est malheureusement un cas de figure fréquent, le gouvernement réfléchit à un nouveau mécanisme : faire des tests quotidiens pendant une semaine.

Ces mesures très restrictives ne sont pas simples à mettre en place. Le gouvernement craint que certains parents renoncent à mettre leur enfant à l’école, par peur qu’il y ait un cas positif et que leur enfant se retrouve à la maison. Il y a aussi une grande disparité dans la vaccination dans le pays : dans les localités palestiniennes d’Israël le taux de vaccination est faible et les contaminations sont toujours en hausse, mais certaines écoles organisent tout de même des cours en présentiel. Une situation qui révèle les difficultés du gouvernement à inciter davantage à la vaccination certaines communautés.

Au Royaume-Uni, presque pas de masques dans les classes

Outre-Manche, il n'y a aucune obligation de porter un masque, ni pour les élèves, ni pour les enseignants. Le masque n'a d'ailleurs jamais été une mesure phare du gouvernement. En mars 2021, lorsque les écoles ont rouvert, les enfants de moins de 11 ans ne portaient pas de masques. Seuls les collégiens, lycéens ainsi que les enseignants devaient en porter mais uniquement dans les couloirs de l'école. Depuis septembre, on ne voit presque plus de masques à l'école. Les élèves n'en portent pas, les parents qui accompagnent leurs enfants non plus et les enseignants n'ont aucune obligation d'en porter. Le gouvernement mise sur le bon sens de la population. Si une école, par exemple, voit son nombre de cas augmenter drastiquement, alors elle peut mettre en place une mesure provisoire et demander aux enseignants de porter un masque pendant quelques semaines.

Mais les écoles misent plutôt sur les tests avec un gros plan de dépistage qui a commencé en mars. Tous les élèves de collège et de lycée sont encouragés à se faire tester deux fois par semaine au sein même de leur établissement ou à la maison. Ceux qui ont un test positif doivent rester à l'isolement pendant dix jours. Une mesure qui marche bien et qui a permis d'éviter la fermeture de nombreuses classes. Autre mesure phare du gouvernement : la vaccination des 12-17 ans, mise en place depuis le mois de septembre.

En Autriche, trois tests par semaine pour les non-vaccinés

Dès février 2021, lorsque les écoles ont rouvert, les conditions sanitaires étaient très strictes dans le pays. Notamment avec l’obligation pour les élèves d’être régulièrement testés en classe. La logique n’a pas changé depuis. Les cours ont repris en septembre en Autriche et après une phase dite "de sécurité", les mesures s’appliquent désormais selon la situation sanitaire dans les régions.

Pour la plupart des élèves aujourd’hui, le port du masque reste obligatoire en dehors des salles de classe. Ceux qui ne sont pas vaccinés doivent être testés trois fois par semaine, avec au moins un dépistage PCR, et pas uniquement des antigéniques, moins fiables. La dernière semaine de septembre, 1 183 élèves ont ainsi été testés positifs au coronavirus dans les écoles autrichiennes.