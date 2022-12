Aux États-Unis et au Royaume-Uni, les médias s'adaptent à la baisse des revenus publicitaires

Tous les jours, le club des correspondants décrit comment un même fait d'actualité s'illustre dans deux pays.

Aux États-Unis, les médias semblent redouter une situation très difficile en 2023 sur le marché publicitaire. On observe là-bas des choix stratégiques forts à la télévision, en presse écrite, sur les sites Internet et à la radio. La chaîne de télévision CNN en particulier a fait parler d’elle ce mois-ci en renvoyant des centaines d’employés. Pendant des décennies, elle a gagné de l’argent grâce la publicité et aux revenus des abonnements au câble et satellite. Mais avec la montée en puissance du streaming, ce modèle économique bat de l’aile. NPR, l’équivalent américain de Radio France, qui vit grâce aux donations des auditeurs, a un trou de 10 millions de dollars dans son budget et a annoncé geler les embauches. À l'inverse, les grands titres de la presse écrite comme le New-York Times ou le Washington Post se portent bien.

Au Royaume-Uni, l'audiovisuel public fête ses 100 ans cette année et pour assurer son avenir, ses dirigeants choisissent ce cap symbolique pour se tourner encore plus vers le numérique. La direction a fait le constat d'un déséquilibre dans les investissements : trop d'argent vers la diffusion télé ou radio et pas assez vers le numérique. La BBC lance donc un plan d'investissement de 580 millions d’euros pour les cinq ans à venir dont 350 pour développer l’offre en ligne. Dans le même temps le groupe audiovisuel doit faire des économies, le gouvernement de Boris Johnson ayant décidé de geler la redevance. BBC World service, les rédactions en langues étrangères, sont les premières à en faire les frais avec 382 postes supprimés. Les programmes locaux vont être régionalisés afin de réaliser des synergies.