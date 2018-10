Le brief politique. François de Rugy caresse les chasseurs dans le sens du poil

François de Rugy, le ministre de la Transition écologique et solidaire. (BERTRAND GUAY / AFP)

Finies les passes d'armes entre Nicolas Hulot et les chasseurs. Finies les réunions directement à l'Elysée avec Thierry Coste, le puissant lobbyiste de la chasse. Les représentants des chasseurs sont reçus aujourd'hui par le nouveau ministre de la Transition écologique pour parler sécurité après des accidents à répétition. Et le ton se veut très apaisant : "On va écouter les chasseurs, on veut avancer avec eux, pas question que ça vienne d'en haut", prévient le ministère qui souhaite notamment développer les stages de prévention. Rappelons que la nomination de François de Rugy avait été saluée par les chasseurs.

La note du brief

La note du jour est celle du "Faîtes ce que je dis, pas ce que je fais" pour les macronistes qui ont décidément du mal avec la parité. C'est le coup d'envoi aujourd'hui des candidatures pour la direction de la République en Marche. Deux hommes sont favoris, Stanislas Guerini et Pierre Person, pour succéder à un homme : Christophe Castaner. Marlène Schiappa, elle, a jeté l'éponge. Ce sera donc un homme pour diriger le parti, alors qu'un homme a succédé à un homme à la présidence de l'Assemblée. Un homme a par ailleurs remplacé un homme comme chef de file des députés. Et si la parité est respectée au gouvernement, qu'en est-il du cabinet d'Emmanuel Macron ? Ce dernier compte onze hommes, pour une femme seulement.