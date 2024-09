Territoires : la Bretagne veut renforcer son attractivité économique

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 6h36 et 10h52

Les régions participent, à leur niveau, à l’attractivité de la France et à l'Ouest, le Forum Économique Breton se tient pendant deux jours, mercredi 11 et jeudi 12 septembre à Saint-Malo.

La question de l’attractivité des territoires est d’actualité, car cette semaine, le rapport de l’ancien président de la BCE, Mario Draghi, appelle l’Europe à investir massivement pour tenir son rang sur la scène internationale. Des investissements qui passent par ce que l'on appelle les "territoires". Ainsi, entretenir la souveraineté régionale au sein de l'Europe, il va beaucoup en être question pendant ces deux jours, où 4 500 décideurs sont attendus.

Pour s'inscrire dans cette stratégie, la Bretagne doit valoriser ses atouts. Le taux de chômage breton est de 6% de la population active, ce qui place la région en tête des meilleurs élèves, au premier rang national des créations d’emplois, selon l’Insee. Un nombre croissant d’entreprises de services et de la construction, ainsi que des laboratoires viennent s’y installer. De nombreux postes sont ainsi créés, même si l’offre porte sur des emplois de plus en plus qualifiés, ce qui crée un déséquilibre entre cols-blancs, les cadres, et cols-bleus, les ouvriers.

Favoriser les circuits courts

Cependant, une enquête de la Banque de France montre que l’économie bretonne n’est pas épargnée par l’attentisme général des entrepreneurs. Sans parler de récession, la Banque centrale prédit que cette année 2024 devrait marquer une pause dans l’investissement des entreprises locales.

En fait, la Bretagne a opté pour une tactique précise. L'accent est mis sur les relocalisations. Mais plutôt que d’attirer des sites de production et réindustrialiser des zones déjà bien pourvues, elle préfère convaincre les sociétés de choisir la région pour réaliser une partie de leurs achats. Des aides publiques sont par exemple plus faciles à obtenir pour les entreprises régionales qui se fournissent localement. Être breton et se fournir en Bretagne présente des avantages sociaux et environnementaux, avec les circuits courts.