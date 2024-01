Ryanair s’impose comme la première compagnie aérienne d’Europe

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 6h36 et 10h36

Ryanair totalise 182 millions de clients en 2023, deux fois plus que le pavillon franco-néerlandais de la compagnie Air France-KLM. C’est également plus que l’Allemande Lufthansa et ses 93 millions de passagers, selon un décompte qui n’est pas encore définitif. Ryanair arrive donc en tête de ce classement, suivie par Lufthansa, puis Air France-KLM en troisième position.

Ryanair est une compagnie à bas coûts, à petits prix, elle fait partie de ces compagnies "low cost" qui séduisent la clientèle grâce à leurs conditions tarifaires, d’autant plus attractives en période de pouvoir d’achat en berne. Créée en 1984, la petite société a gravi les échelons malgré bien des difficultés ces dernières années. Elle a profité pleinement de la reprise des voyages touristiques après la pandémie de Covid, même si cela a été compliqué sur le plan social avec 3 000 suppressions d’emplois. Mais la compagnie forme et réembauche progressivement pilotes, hôtesses et stewards.

Si tous ses plans se passent comme prévu, la compagnie irlandaise pourrait se hisser à la tête du classement mondial dans les trois prochaines années. À horizon 2037, sa flotte devrait compter pas moins de 800 Boeing737 aux côtés des Airbus A321. L'objectif de Ryanair est d'atteindre 300 millions de passagers transportés au milieu de la prochaine décennie.

Une croissance pérenne ?

Ryanair va devoir affronter des vents contraires. Si les perspectives de trafic sont positives, la rentabilité a de fortes chances d’être amputée par l’inflation avec la hausse des coûts de fonctionnement et des tarifs passagers (handicap commercial). La compagnie est aussi confrontée à la concurrence qui s'impose de plus en plus. En termes de rentabilité – ce que gagne finalement le groupe par voyageur transporté, une fois les coûts absorbés et les charges payées – Ryanair n’est déjà plus en tête en Europe.

Sur ce critère de rentabilité, elle est aujourd’hui dépassée par une autre compagnie à bas coût : la Hongroise Wizz Air. Une bataille qui se joue en pleine période d’investissements très lourds à réaliser pour être à l’heure de la transition énergétique et du transport plus propre et plus écologique. Ryanair va devoir jouer serré à tous niveaux (financier et social) pour tenir sa place de première compagnie aérienne européenne.