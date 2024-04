Robots conversationnels : le gouvernement français lance un appel à projets pour développer des applications basées sur l’IA générative

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 6h36 et 10h36

Aujourd’hui, la France investit dans l’Intelligence artificielle trois fois moins que les Américains, en proportion du PIB (la richesse produite par le pays). On l’a vu notamment avec l’émergence très rapide du robot conversationnel américain ChatGPT. Cela dit, avec l’entreprise Mistral AI, fondée il y a tout juste un an, qui développe des modèles de langages, la France compte un champion en la matière. L'État voudrait qu'il fasse des petits.

Cet appel d’offres du ministère de l’Économie répond en partie au rapport rendu mi-mars par une équipe d’économistes pilotée notamment par Philippe Aghion, professeur au Collège de France. Ce travail montre que la France devrait investir cinq milliards d’euros par an, sur cinq ans, si elle veut rester dans la course face aux États-Unis et à la Chine.

Quelle somme pour les projets

Le montant précis n'est pas communiqué mais l’État va mettre sur la table plusieurs dizaines de millions d’euros. Le tout à l’attention d’ingénieux créateurs mais aussi de projets collaboratifs, prioritairement dans les domaines du droit, de la santé, du chiffrage et de la programmation informatique. À travers ce plan, l’exécutif veut s’assurer que les outils développés grâce aux différents financements puissent être répliqués chez d’autres utilisateurs d’un même secteur ou d’autres branches. Il faut en optimiser l’investissement de cet argent public.