Pouvoir d'achat : les surgelés Picard lancent leur carte de prépaiement

De plus en plus d’enseignes lancent leur carte prépayée pour tout achat dans leur réseau de magasins. Tous les moyens sont bons pour élargir la clientèle.

La dernière initiative en date est baptisée "Picard Pay". La marque du froid propose désormais un moyen de paiement totalement dématérialisée et rechargeable, à dépenser uniquement en surgelés, évidemment. Cette carte s’achète sur le site ou l’application mobile de l’enseigne. Le consommateur peut ainsi suivre l’évolution de son compte dont la recharge ne peut dépasser 250 euros, utilisable en magasin, sur le site internet, le click and collect ou encore la livraison à domicile.

Avec la "Picard Pay", le groupe complète son offre client de manière générale mais avec une cible bien particulière. La carte a été lancée fin août, période de rentrée scolaire. Ce sont donc aussi et surtout les jeunes qui sont visés. La présidente-directrice générale de Picard, Cathy Collart, affirme qu'"il s’agit de faciliter le quotidien des étudiants, lycéens et collégiens qui cherche l’autonomie ".

Mais derrière il y a les parents, autres consommateurs potentiels. L’enfant devient en quelque sorte un produit d’appel. Les parents qui réalimentent la carte de prépaiement de leurs enfants peuvent aussi suivre la manière dont se nourrit leur progéniture. Sur le plan marketing, c’est très bien vu. Picard fidélise sa clientèle en s’adressant aux enfants et petits-enfants de ses premiers clients. Cela permet à l’enseigne de rajeunir son image alors qu’elle s’apprête à fêter ses cinquante ans.

D’autres enseignes s’y sont mises

Bricomarché et Bricorama, pour ne citer qu’eux, proposent aussi ce moyen de paiement pratique pour faciliter la réalisation de petits travaux à domicile. Attention, il ne faut pas confondre cartes de "paiement prépayé" et cartes cadeaux multimarques qui sont beaucoup plus répandues. Une carte de prépaiement reste une carte de crédit mais hors du système bancaire, sans autorisation de découvert, donc sans risque d'endettement.