Marchés financiers : les bourses mondiales dopées à l’intelligence artificielle

D’abord, les records. Vendredi 16 février en Europe, les marchés ont tous terminé à des plus hauts. À Paris, le CAC 40 a franchi la barre des 7 700 points, du jamais vu. Aux États-Unis, idem pour la Bourse de New-York. Tout se déroule comme si, de part et d’autre de l’Atlantique, les entreprises n’avaient que faire des tensions géopolitiques, avec la guerre qui se poursuit entre la Russie et l’Ukraine, le conflit au Moyen-Orient, entre autres. Qu'à cela ne tienne : les bons résultats des entreprises réalisés l’année dernière et les valeurs technologiques soutiennent les cours.

La hausse des cours n’a rien d’artificielle. Aux États-Unis, les géants de la technologie (GAFAM) ont pris quelque 12% en valeur, la palme revenant à META (anciennement Facebook; +34%) et Nvidia, le spécialiste des puces électroniques, qui a gagné 47% en un an. Un peu plus de soixante milliards de dollars – près de 56 milliards d'euros – ont été investi depuis le début de l’année dans les fonds d’investissements spécialisés dans les nouvelles technologies aux États-Unis. Là encore, du jamais vu en une si courte période.

Vers une bulle spéculative ?

Même les taux d’intérêts élevés ne freinent plus les investisseurs. Ils s’en accommodent. Généralement, aux yeux des opérateurs boursiers, les taux élevés pèsent sur les profits des entreprises et leur niveau d’investissement. Mais les personnes qui placent leur argent en bourse, et leurs conseillers, sont de plus en plus convaincus que les Banques centrales vont commencer à baisser les taux. Pour beaucoup d'entre eux, ce n'est plus un sujet. Ils anticipent et placent leur argent en bourse.

Mouvement rationnel, irrationnel ? Certains analystes commencent à reparler de risques de bulles spéculative essentiellement autours des valeurs technologique et de l’intelligence artificielle. Un peu comme en 2000 lorsque la bulle boursière des valeurs internet avait explosé, laissant sur le carreau de nombreux investisseurs. Nous n’y sommes pas encore mais des signaux commencent à s’allumer.