Le transfert de l’argent des migrants atteint des niveaux record

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 6h36 et 10h36

Cet argent, c’est celui gagné par un salarié immigré dans un pays d’accueil qui lui offre du travail. Argent que ce travailleur renvoie, pour partie, dans son pays d’origine, généralement à sa famille. 670 milliards de dollars (610 milliards d'euros), c’est le montant total des transferts enregistrés cette année. Une hausse proche de 4% par rapport à 2021/2022. Pour ce qui est de l’année prochaine, la Banque mondiale prévoit une hausse identique.

C’est devenu un vrai phénomène économique et on ne peut pas parler de "fuites" monétaires d’une région à une autre contrairement à ce que certains détracteurs voudraient faire croire. Ces milliards transférés participent, à leur manière, au développement des zones sinistrées.

États-Unis, Arabie saoudite et Chine , trio de tête du "déplacement" monétaire

Ces transferts de fonds réalisés par les migrants vers leur nation d’origine restent une des principales sources de financement externe des pays pauvres. La Banque mondiale constate que les sommes ainsi déplacées dépassent de très loin les montants de l’aide publique au développement. Elles sont même plus importants encore que les investissements directs étrangers réalisés par les entreprises internationales dans les pays pauvres (250 milliards de dollars de plus que les investissements directs).

Contrairement aux idées reçues, alors que nous sommes en plein débat sur le phénomène migratoire, l’Europe n’est pas championne du "déplacement" monétaire. Ce sont les États-Unis qui arrivent en tête, du fait de leur importante culture d’immigration. L’Arabie saoudite arrive juste derrière en raison du nombre important et grandissant de travailleurs étrangers qui viennent y résider pour renforcer la main d’œuvre locale. Ce sont principalement des Pakistanais, Indiens et des Asiatiques. L’Europe est quatrième, derrière la Chine. Quant à la guerre en Ukraine, elle a bouleversé le classement en reléguant plus bas la Russie. Il y a, par exemple, moins de flux venant de Russie vers l’Azerbaïdjan ou la Géorgie. On voit que ces transferts d’argent font aujourd'hui des travailleurs migrants des acteurs de plus en plus importants de la géopolitique mondiale.