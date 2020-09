Le brief éco. Reprise des négociations sur le Brexit : la livre sterling plonge, les Britanniques trinquent

Une pièce d'une livre sterling, la devise britannique. (JUSTIN TALLIS / AFP)

En pleine crise économique liée à la pandémie de Covid-19, les Britanniques n’avaient pas besoin de cela. Le Brexit prend décidément une mauvaise tournure. Depuis le début de la semaine, la livre sterling a perdu plus de 2%. Mardi 8 septembre, elle est tombée en-dessous de 1,30 dollar et face à l'euro, elle ne vaut plus que 90 centimes.

Les négociations pèsent sur le cours de la livre

Le gouvernement britannique veut revoir la partie de l’accord dédiée à l’Irlande du Nord conclu l’année dernière. Pour éviter la réapparition de tensions dans la région, le texte visait à garantir l’absence de frontière physique entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande qui est membre de l’Union européenne. Le versatile Premier ministre conservateur Boris Johnson souhaite remanier le texte, ce qui fait bondir les Européens. Pire, un membre du gouvernement affirme publiquement que la décision de Londres violerait de toute façon le droit international. En résumé : les cours de la livre sterling suivent l’évolution des pronostics sur les chances d’un accord commercial entre Londres et Bruxelles.

Les conséquences sont lourdes pour les Britanniques. Le premier impact est sur le pouvoir d’achat. Tout ce qui est importé au Royaume-Uni est de plus en plus cher car le dollar est plus fort que la livre sterling. Or, la Grande-Bretagne importe essentiellement des produits de consommation courante. Et avec des exportations également moins rémunératrices, les sujets de Sa Gracieuse Majesté n’ont pas fini d’en subir les conséquences. Sans compter les désordres politiques que cela créé en interne à Londres. Le directeur des services juridiques du gouvernement a démissionné en raison de désaccords avec le Premier ministre. Une crise s’ajoute à la crise.