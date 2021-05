Le brief éco. Joe Biden revoit à la baisse son plan de relance économique

Joe Biden, président des Etats-Unis à la Maison Blanche à Washington (district de Colombie), le 20 mai 2021. (NICHOLAS KAMM / AFP)

La Maison Blanche vient de présenter un plan d’infrastructures raboté de 600 milliards de dollars. L’objectif est de rallier les sénateurs républicains qui ont de grandes divergences avec l’exécutif. Ce que l’on présente à Washington comme une contre-offre pour tenter de faire passer le texte au Parlement réduit la taille du programme à 1 700 milliards de dollars au lieu des 2 250 prévus au départ.

Sur le fond, les démocrates au pouvoir à la Maison Blanche et les républicains du Sénat sont divisées sur la définition des infrastructures à soutenir et la manière de les financer. D’où le souci de l’équipe Biden de convaincre le camp républicain en allégeant la facture. Une ouverture pour ne pas braquer l’opposition et ne pas trancher de manière unilatérale.

Les coupes sont faites dans le financement de l’internet à haut débit, dans les investissements concernant les routes et les ponts. Les dépenses consacrées à la recherche, au développement et aux petites entreprises ont également été retirées de la nouvelle mouture. Mais cette contre-offre conserve plusieurs dispositions auxquelles les Républicains sont farouchement opposés comme les financements en faveur des aide-soignants à domicile pour les personnes âgées, le soutien à l’utilisation de la voiture électrique, etc.

Plan de relance bloqué ?

Joe Biden a toujours dit vouloir privilégier la voie consensuelle. C’est ce qu’il fait en réduisant la voilure de son méga plan de relance pour débloquer la situation. Mais cela reste à la dimension américaine : le président Biden retire 600 milliards de dollars (490 milliards d’euros) de son plan pour convaincre l’opposition alors que l’Europe n’a toujours pas débloqué son propre plan de 750 milliards.