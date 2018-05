Le brief éco. Énergies renouvelables : les emplois verts décollent enfin

Inauguration le 14 décembre 2017 de la plus grande centrale photovoltaique sur toiture d'Ile-de-France, près de 12000 m2 de panneaux solaires installés sur sur le toit d'un réservoir de l'entreprise publique Eau de Paris. (BRUNO LEVESQUE / MAXPPP)

Dix millions. C’est le cap qui vient d’être franchi par les emplois verts au niveau mondial. Sur la seule année 2017, les créations de ces emplois liés aux énergies renouvelables ont fait un bon de 500.000. À titre de comparaison, si on prend 2012 pour référence, c'est une hausse de 45%. Le plus gros pourvoyeur d’emplois reste le photovoltaïque (3,3 millions salariés sur l’ensemble de la planète, en hausse de près de 9% entre 2016 et 2017).

L'éolien à la baisse

Les biocarburants, qui étaient plus prisés il y a quelques années, passent en deuxième position mais le taux de création d’emplois y progresse de 12%. Arrive ensuite l’éolien (un peu plus d’un million d’emplois), et cette fois la tendance est à la baisse, selon le rapport de l’Agence internationale de l’énergie renouvelable qui invoque la panne dans l’installation de nouvelles unités de production. Mais c’est sans compter avec les parcs éoliens en mer qui commencent à voir le jour, et qui pourraient permettre de stopper cette spirale baissière dans la branche éolienne. Palmarès des pays et zones géographiques. L’Asie arrive en tête devant le Brésil et les États-Unis...

L’Afrique qui fait son entrée dans le classement.

De l’autre côté du spectre il y a l’Inde… malgré le développement du solaire, ce pays ne concentre que 4% du total des emplois verts. À noter que l’Afrique qui fait son entrée dans le classement. Et au milieu, il y a l’Europe : 1 200 000 emplois au total, grâce essentiellement à l’Allemagne, devant le Royaume-Uni. La France est sur la troisième marche du podium européen avec 107 000 emplois verts, 1% de la masse mondiale. Europe peut mieux faire, Asie surdimensionnée C’est certainement le principal enseignement qui apparaît en creux de cette étude : l’Asie représente aujourd’hui 60% de l’emploi dans les renouvelables, dont 43% pour la Chine, qui, en fabriquant les technologies qui permettent de produire les énergies renouvelables, n’est pas très regardante sur l’environnement (utilisation de métaux précieux puisés dans son sous-sol, dans les régions les plus pauvres).

Là est le défi : fabriquer de manière propre les outils qui permettent de développer les énergies renouvelables. Un enjeu capital quand on sait que la décarbonisation du système énergétique mondial, en plus de l’emploi, est une véritable source de croissance économique.

>> Pour en savoir plus, l’étude de l’Agence internationale de l’énergie renouvelable (en anglais)