Le brief éco. Economie mondiale : la France bientôt détrônée par l’Inde ?

Hyderabad, dans le sud de l'Inde est la ville où la croissance est la plus forte dans le pays, notamment grâce à un important pôle biotechnologique. (MAXPPP)

Actuellement 7e économie mondiale, l’Inde et ses 1,3 milliard d’habitants pourraient gagner deux places au classement dès 2018, se plaçant ainsi juste devant la France, actuellement 5e, et le Royaume-Uni. Le pays pourrait même atteindre le troisième rang en 2032, si l’on en croît un cabinet de conseil britannique qui a fait ce classement en dollars, la référence en matière de commerce international.

La forte croissance économique de l’Inde

Comparé à notre petit 2% d’augmentation du PIB attendue par l’Insee pour cette année, le PIB indien (la richesse produite par le pays sur un an) progresse aujourd’hui au rythme de 6%. Il est même monté jusqu’à 7,5%. Mais le critère du PIB en valeurs sous-estime la taille réelle de l’économie indienne car le coût de la vie y est bien plus faible que dans les pays développés. Si on ajuste ce que l’on appelle les parités de pouvoir d’achat, l’Inde est déjà 3e économie mondiale.

Une industrie très dynamique

L’économie indienne vient de loin, tout était à construire. Et c’est ce que fait le pays à marche forcée depuis des années déjà. Le sous-continent a profité à plein de la baisse du prix des matières premières et de la révolution numérique pour doper son industrie, notamment de services. Cette avancée ne s’est pas vraiment faite aux normes écologiques standards mais le pays y travaille. Puis, il y a surtout les grandes réformes engagées par les différents gouvernements depuis les années 80 (la fiscalité, dont le chantier est toujours ouvert). Depuis 20 ans, c’est la libéralisation à tout va, mais l’agriculture occupe toujours un peu moins de 60% de la population active, les petites entreprises assurent plus de 80% de l’emploi non agricole.

Des zones d’ombre

La croissance s’est accompagnée de tensions avec la montée des inégalités sociales et du chômage. Ce sont justement les défis à venir pour le gouvernement qui sait qu’une parfaite intégration dans l’économie mondiale ne peut se faire à n’importe quel prix. En réalité, l’année prochaine, trois des cinq plus grandes économies de la planète seront asiatiques : l’Inde, la Chine et le Japon. Un bouleversement hiérarchique que beaucoup d’économistes et d’observateurs prédisent depuis longtemps. Nous y sommes.