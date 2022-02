Guerre en Ukraine : la fermeture des espaces aériens est un nouveau coup dur pour Air France

Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

Avec la guerre en Ukraine, la France a fermé depuis dimanche soir son espace aérien aux compagnies et avions russes. Quelles conséquences pour les compagnies aéreinnes et notamment Air France ?

C'est ce qu'a annoncé le ministre des transports, Jean-Baptiste Djebarri.

La France n’est pas la seule à prendre cette mesure. Le Canada ainsi que toute l’Europe ferme son espace aux Russes – concrètement, ça veut dire que les avions contrôlés par la Russie ne peuvent plus survoler le territoire européen. De fait, cela représente une vaste zone qui ne peut pas être utilisée par l’aviation. Surtout qu’en retour, Moscou a également interdit le survol de son territoire aux avions liés aux pays européens qui ont annoncé ces contraintes. La plupart des compagnies doivent donc revoir leurs plans de vol.

Air France impactée

Depuis la semaine dernière, la compagnie avait déjà supprimé ses vols vers l’Ukraine. Elle avait aussi allégé ses liaisons vers Moscou, de douze vols habituels par semaine, on était passés à sept. Avant,donc, que tous les vols vers la Russie soient suspendus. Autre conséquence direct : Air France ne peut plus survoler la Russie ce qui, par effet dominos entraîne des suspensions de vols vers l’Asie : vers la Chine, le Japon ou la Corée du sud le temps de trouver des routes de substitution : soit en passant très au Nord vers le pôle, soit plus au Sud, en contournant la Russie vers le Kazakhstan, mais il faut des autorisations .Pour un Paris-Tokyo, il faudra compter 14 heures plutôt que 11.

À cause du Covid, le trafic n’avait pas repris complètement vers l’Asie. C’est une perte sèche dont la compagnie se serait bien passée en ce moment. Car, le problème, c’est que ça n’impacte pas que le trafic de voyageurs, l’activité cargo avec l’Asie est aussi suspendue. Le trafic de marchandises reste pourtant très soutenue, avec l'importation de produits de Chine. Air France ne donne pas de chiffre exact, mais évoque une perte non négligeable. La compagnie espère que c’est l’affaire de quelques jours et que les liaisons vers l’Asie vont pouvoir reprendre rapidement leur cours normal.