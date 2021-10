Environnement : avec le bouchon attaché, Coca Cola accélère son plan de "verdissement" industriel

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

L'initiative de Coca Cola de généraliser un bouchon attaché à la bouteille pour faciliter le recyclage est loin d'être anecdotique. Que serait en effet un contenant sans son bouchon pour conserver intact le liquide, sous vide, de la production à la consommation, en passant les différentes étapes de la distribution ? Un bouchon en plastique qui, dans la majorité des cas, se retrouve dans la nature une fois la boisson consommée, le bouchon d’un côté, la bouteille de l’autre. Pour limiter la prolifération des déchets, Coca Cola va proposer dès l’année prochaine des bouteilles avec un bouchon attaché.

Coca Cola prend l’engagement que toutes ses petites bouteilles soient en plastique 100% recyclé dès 2022. Pour les grandes bouteilles, on verra après. Bouteilles en plastique recyclé et avec bouchons attachés, s’il vous plait : cela concerne quand même 200 millions de bouteilles par an, soit 4 000 tonnes de plastique. L’objectif est de produire 100% des bouteilles tous formats en matière recyclable à l’horizon 2030.

Opération marketing

L’annonce intervient à la veille de la COP26, la conférence internationale sur le changement climatique qui se tiendra à Glasgow en novembre. C'est surtout l'occasion de communiquer autour du lancement d'un nouveau modèle de bouteille d'un volume de 50 cl. Rien n’est laissé au hasard chez Coca Cola qui est contraint de s'adapter au durcissement de la législation, notamment en France. Le ministère de la Transition écologique entend réduire de 20% les emballages plastiques à usage unique d'ici 2025. Selon l'Organisation non gouvernementale Break Free From Plastic, Coca Cola apparaît devant Nestlé et Pepsi comme l'entreprise qui polluait le plus l'année dernière par le plastique, pour la troisième année de suite.