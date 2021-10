Santé : marcher 7 000 pas par jour serait suffisant, selon une nouvelle étude

Faire 10 000 pas par jour pour garder la forme. C’est le repère que vous avez sans doute en tête. Mais finalement il ne serait pas nécessaire d’en faire autant, 7 000 pas par jour seraient tout aussi efficaces selon une récente étude menée par l’université du Massachusetts, aux États-Unis.

5 km de marche par jour

Ces chercheurs américains ont en effet suivi 2 000 adultes pendant 11 ans, des hommes et des femmes âgés 45 ans en moyenne. Il ressort que les personnes faisant au minimum 7 000 pas par jour ont un risque de décès inférieur de 50 à 70% à ceux qui faisaient moins de 7 000 pas par jour. En revanche dans cette étude, faire 10 000 pas par jour n'était pas associé à une réduction supplémentaire de mortalité. On dit en général qu’un pas fait 75 cm, donc 7 000 pas correspondent à 5,2 kilomètres, soit une petite heure de marche à un rythme normal ou 40 minutes en marche rapide.

Autre enseignement de cette étude : il n’y a pas d’association entre les chiffres de mortalité et l’intensité de la marche, peu importe le rythme, c’est le nombre de pas qui compte. On peut donc commencer à se réjouir avant même que notre téléphone ou notre montre connectée ne nous félicite. Ces objets connectés sont en général configurés pour un objectif de 10 000 pas quotidiens. En réalité, tout ceci est très marketing et on peut se dire qu’on a atteint nos objectifs avant. D’ailleurs, une autre étude américaine avait déjà montré que la marche faisait même baisser la mortalité de 30% à partir de 4 000 pas par jour pour des personnes âgées de 60 ans en moyenne.

Les Français ne marchent pas assez

Il faut voir ces nouveaux repères comme une motivation supplémentaire pour bouger. Parce que d'après les statistiques qui ressortent des trackers d’activité, les adultes Français (ceux qui sont connectés) font plutôt autour de 3 000 pas par jour en moyenne. Ce n’est pas suffisant. De son côté l'Organisation mondiale de la santé recommande 2h30 d'activité modérée par semaine.

Dans le monde, l’OMS estime que plus d’un quart de la population mondiale n’est pas assez actif et que cinq millions de décès prématurés pourraient être évités si on bougeait davantage. Voilà un bon argument pour enfiler ses baskets.