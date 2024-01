Réchauffement climatique : les températures records enregistrées en 2023 rendent obsolètes les couleurs des "warming stripes"

L’année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée à l’échelle mondiale. Et cela rend déjà caduques les couleurs des “bandes de réchauffement climatique”. Si nous parlons, en Français, de bandes ou rayures de réchauffement climatique, on les appelle souvent, en anglais, les “warming stripes” parce qu’elles ont été conçues par un climatologue britannique. Il s'agit donc d'une sorte de code-barres avec des couleurs allant du bleu au rouge qu'il est possible de définir comme des représentations visuelles du changement de température depuis 1890.

Ces graphiques peuvent être édités pour n’importe quel pays pour lequel il existe des données de températures. Chaque colonne représente une année. Quand la température moyenne est en dessous de la température moyenne de référence 1970/ 2000, la colonne est bleue. Quand elle est au-dessus, la colonne est de couleur rouge plus ou moins foncée. Et depuis 1900, les colonnes sont de plus en plus rouge.

Ajouter des couleurs

Pour l'instant le graphique s’arrête à 2022. Il n’y a pas de colonne 2023 mais avec les records de température de 2023, la palette des rouges n’est plus suffisante pour rendre compte de l’évolution du dérèglement climatique. Il va falloir rajouter des couleurs : marron, violet, ou gris … On ne sait pas encore. Ed Hawkins, le créateur de ce graphisme, qui est pourtant climatologue, ne s’attendait pas a devoir modifier aussi vite son code de couleur, six ans seulement après avoir lancé le concept.

Dans un communiqué paru, mercredi 3 janvier, sur le site de l’université de Reading en Grande Bretagne, dont il dépend, il avoue avoir lui-même été surpris par les records de températures de l’année 2023. Il faut dire que malheureusement, la planète se rapproche très vite des 1,5 degré de l’accord de Paris. En 2023, année la plus chaude de l'histoire, le monde a vécu avec un climat qui est en moyenne 1,48 degré plus chaud que lors de l’ère pré-industrielle. C’est probablement du jamais vu depuis 100 000 ans indique le service européen Copernicus sur le changement climatique.

Les températures de surface de l'océan ont aussi affiché des niveaux "sans précédent" alimentés par le retour du phénomène El Niño. Tout cela alors qu’en parallèle, toujours selon les observations de Copernicus, les concentrations de gaz à effet de serre, issues pour l'essentiel des activités humaines, ont atteint elles aussi en 2023 de nouveaux records.