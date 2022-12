Nouveau lancement d'Ariane 5 : un satellite nouvelle génération pour améliorer la fiabilité des prévisions météo

La fusée européenne décolle ce mardi de Kourou pour mettre sur orbite le satellite MTG i1 doit permettre de mieux prévoir les phénomènes extrêmes, notamment les violents orages.

Mardi 13 décembre, vers 21H30 (heure de Paris), Ariane 5 doit décoller depuis Kourou, en Guyane française. Objectif : la mise en orbite d’un satellite météo de nouvelle génération. Nom de code de ce bijou de technologie : MTG i1. Cette grosse machine de près de 4 tonnes est le fruit de 10 ans de recherches, et devrait faire basculer les prévisions météo dans une nouvelle ère. Cette nouvelle génération de satellites, permettra d’obtenir des images de la terre deux fois plus précises et le volume des données envoyées sera 50 fois plus important qu’aujourd'hui.

Or, comme l’observation est la première étape de la prévision, indique Sylvain Le Moal du centre de météorologie spatiale Météo France à Lannion, et que 90% des données d’observation utilisées par Météo France proviennent des satellites, plus il y a de données, plus les bulletins météo peuvent être détaillés et justes. Cette nouvelle génération de satellites pourra notamment mieux prévoir les phénomènes extrêmes. Plusieurs technologies ont été développées pour que l’on soit moins pris au dépourvu face à des tempêtes ou orages violents du type de celui qui est survenu en Corse cet été.

Des bulletins météo de plus en plus fiables

C’est une première en Europe : ce satellite sera équipé d’un détecteur d'éclair. L'observation de la foudre sera donc plus précise qu'aujourd'hui car, actuellement, on ne détecte les éclairs que depuis la terre, mais on n’a pas d’instrument pour les repérer au niveau des nuages. Or ceux -ci peuvent être le signe annonciateur d'orages violents. Par ailleurs, ce premier satellite sera bientôt rejoint par d’autres instruments de nouvelle génération, dont l’un pourra sonder la composition de l’atmosphère dans sa hauteur. Température, humidité, composition chimique, toutes ces données seront transmises, et il sera donc plus facile de détecter les mouvements d’air pouvant être à l’origine de tempêtes.

Le satellite qui part aujourd’hui commencera à fournir des données dans six mois. L'ensemble des satellites nouvelle génération seront au déployés d’ici 2026. Et ces nouvelles informations spatiales permettront aussi d'améliorer la prévision météo à long terme. On verra clair plus longtemps à l'avance. Aujourd’hui, les prévisions à quatre jours sont aussi fiables que les prévisions à trois jours au milieu des années 2000, indique Météo France. Et avec ces nouveaux satellites, on devrait encore gagner au moins un jour de prévisions fiables à l'horizon 2030.