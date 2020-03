Le billet vert. Un boîtier pour réduire son chauffage et son impact sur la planète

Le boitier installé sur un tableau électrique afin de pouvoir couper le chauffage ou le ballon d’eau chaude pendant quelques minutes pour réduire la consommation d'électricité. (Voltalis)

Comment concilier fin du mois et fin du monde ? C'est ce que cherchent les 150 citoyens de la Convention climat réunis de nouveau ce week-end à Paris. Ils pourraient étudier la solution de l'effacement des consommations électriques des particuliers. C'est ce que font déjà 100 000 foyers en France. L’entreprise Voltalis a installé gratuitement chez eux un petit boîtier sur leur tableau électrique afin de pouvoir couper leur chauffage ou leur ballon d’eau chaude pendant quelques minutes pour réduire leur consommation d'électricité.

En jouant sur une coupure de quelques minutes d’un convecteur électrique par ci par là, la température dans la maison baisse de 0,1° seulement pour ne pas baisser le confort des foyers et pas question de couper le chauffe-serviette de la salle de bain quand vous sortez de la douche.

Des économies pouvant aller jusqu'à 15% sur la facture

Ces foyers peuvent ainsi réduire leur facture de chauffage de 10% par an. Voltalis leur propose aussi de piloter eux même le boîtier via une application pour couper leur appareil quand ils partent en vacances ou un week-end. Les économies peuvent aller jusqu’à 15% et donc réduire la facture de 250 euros par an. Aux États Unis, ce système existe ; mais là-bas, les particuliers touchent de l’argent quand ils s'équipent du boîtier. Ils se font rémunérer pour accepter d’effacer leur consommation de temps en temps. En revanche, cela peut avoir comme conséquence pour eux parfois de se passer de climatisation pendant plusieurs heures lors de pics de chaleur. Ils peuvent donc vraiment le ressentir dans le confort de la maison.

Un avantage pour le réseau électrique

Voltalis vient d'être certifié par RTE comme agrégateur d'effacement. Il peut ainsi effacer des consommations au moment où il en a le plus besoin. Lors des pics de consommation : les soirs d’hiver à 19h quand tout le monde rentre du boulot et met en route ses appareils électriques. L'effacement permet de passer le pic sans planter le réseau ou de faire tourner à fond les centrales au fioul, très émettrices de CO2. En France, l'effacement est rémunéré pour les industriels qui acceptent de différer la mise en route d'une chaîne de montage par exemple. Comme ce sont de gros consommateurs d'électricité, cela a un réel impact sur les besoins du réseau à un instant "T". De son côté, l'offre de Voltalis ne permet d'effacer qu'un mégawatt ce qui est vraiment très peu. Mais cela sert aussi de plus en plus quand les éoliennes ou le solaire ralentissent leur production parce qu’il y a moins de vent ou de soleil. Plutôt que de mettre en route une centrale à gaz pour compenser, là aussi on peut jouer sur la consommation de ces foyers et piloter beaucoup plus finement le réseau en quelques secondes. Mais pour ça, il faut que beaucoup de maisons soient équipées de ces boîtiers, Voltalis vise à terme les 2 millions foyers, de quoi se passer quasiment de la production d’une petite centrale au fioul.