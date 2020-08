Le billet vert. Stocker l'énergie renouvelable

Gérard Feldzer (photo du bas) et Bertrand Picard présentent un système permettant de stocker les énergies renouvelables. (EDF / AKUO ENERGIE)

Après le succès du premier tour du monde en avion solaire, Bertrand Piccard a créé la Fondation Solar Impulse, qui propose de sélectionner 1000 solutions rentables pour la protection de l’environnement, un programme reconnu par l’ONU.

Une des principales critiques liées au développement de l’énergie renouvelable est son intermittence. Comment assurer la continuité entre production, distribution et consommation en l’absence de vent ou de soleil, notamment.

Les 800.000 barrages dans le monde fournissent 16% de la production mondiale d’électricité et stockent 70 % de l’énergie renouvelable produite. On connaît leurs énormes avantages, mais l’impact sur les populations n’est pas négligeable. Environ 60 millions de personnes ont été déplacées et 500 millions impactées en aval par la diminution des ressources et de la qualité de l’eau. Tout ceci est source de conflits entre les pays traversés par des fleuves tels que le Tigre, l’Euphrate, le Nil ou le Gange par exemple. La fondation Solar Impulse a labellisé une solution permettant de résoudre ce problème en stockant les énergies renouvelables grâce à de l’air comprimé.

Le principe de TES CAES de Storelectric réside dans la transformation de l’énergie en air comprimé. Quand la demande en énergie est faible mais que la production, due aux éléments naturels, est forte, l’électricité comprime de l’air, qui est alors stocké dans des cavernes de sel, enfouies à des centaines de mètres sous terre. A l’inverse, en cas d’accroissement de la demande, on peut utiliser cet air comprimé pour fabriquer de l’électricité, en le faisant passer dans des turbines.

"La richesse est dans la diversité, mais aussi dans l’adaptation. Il est logique d’utiliser des batteries pour des voitures, mais pour des besoins d’énergie en milieu urbain, ce serait inadapté lorsqu’on a la possibilité d’avoir du stockage par air comprimé". Bertrand Piccard

Pourquoi les cavernes de sel ? Elles sont naturellement étanches et hermétiques. Le sel est également facilement malléable pour agrandir ou adapter une caverne. Grâce à ce système d’échangeur, on peut produire une énergie renouvelable et alimenter une ville en électricité verte 24H sur 24 et 7 jours sur 7.

