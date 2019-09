Le billet vert. Les solutions concrètes pour redonner vie aux coraux

Des coraux au large de la Chine. (MAXPPP)

Un projet vient d'être annoncé à l'Est de la Nouvelle-Calédonie sur l'île de Lifou pour restaurer les coraux qui risquent de disparaître à cause d'un climat trop chaud. Il s'agit d'une ferme corallienne qui permettrait de restaurer les coraux. Ils sont là-bas plutôt victimes des ancres et du passage des bateaux qui amènent les nombreux touristes sur le parc naturel de la mer de Corail parce que nous avons sur place l'autre grande barrière de corail, 1 600 km, la deuxième plus grande au monde après celle à l'est de l’Australie.

On peut reconstituer le corail

On peut faire pousser du corail en faisant des boutures de coraux. C’est complexe parce qu’un récif ce n’est pas qu’une seule espèce de corail. Certains sont mous d’autres au contraire très durs. Pour faire votre serre sous-marines de coraux, il faut du temps; un à deux ans pour voir si la greffe prend et une eau très propre mais on peut reconstituer ces écosystèmes. Les plus forts en la matière sont les Australiens avec un programme de 312 millions d'euros.

Les effets du réchauffement climatique

Quand il fait un à deux degrés de plus que les maximums habituels pendant deux semaines, cela fait blanchir les coraux et ils ne peuvent pas bouger rapidement pour remonter vers des eaux plus fraîches contrairement aux poissons, donc ils sont vraiment en danger. Pourtant leur rôle est essentiel. Ce sont des nurseries pour de nombreux poissons et ils protègent les côtes de l’assaut des vagues de l’océan. donc même si on peut les restaurer partiellement, il ne faut pas croire que ce sera possible si on ne baisse pas aussi nos émissions de gaz à effet de serre.