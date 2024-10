Intempéries : de nouveaux épisodes cévenols sont attendus dans le sud-est de la France

Après le passage de l'ouragan Kirk, une nouvelle vague d'intempéries et de pluies intenses arrive dans le sud de la France. Cinq départements du sud-est sont en vigilance orange "pluie-inondation" et "orages".

Météo France prévoit, pour les journées du 16 et 17 octobre, des cumuls de pluie de l'ordre de 100 à 150 millimètres dans les Cévennes. Cela signifie que 200 à 300 litres d'eau de pluie seront,au total, déversés par mètre carré en l'espace de deux jours. Cinq départements du sud-est de la France sont en état d'alerte et en vigilance orange "pluie-inondation" et "orage". Il faut aussi s'attendre à 50 litres de pluie par mètre carré déversés dans les plaines du Languedoc et en région, pour le mercredi 16 octobre avant que les précipitations ne se déplacent vers le nord de l'Occitanie et vers la Bourgogne, le jeudi 17.

Dans certaines zones, ces pluies vont tomber sur des sols déjà saturés d'eau. La France a déjà connu, en cette rentrée 2024, son mois de septembre le plus pluvieux depuis 25 ans, avec un excédent de pluie moyen de 60% sur tout le territoire par rapport aux normales de la saison, selon Météo France.

Du côté des nappes phréatiques, les réserves d'eaux souterraines, le BRGM, le service géologique national, pointait déjà en août que 70% des nappes étaient au-dessus des normales mensuelles. Seules les nappes du littoral du Roussillon, du Languedoc et de la Corse affichent des niveaux inférieurs aux normales mensuelles. Enfin, au niveau de la quantité de pluie tombée en France depuis le début de l'année 2024, le cumul est de 831 litres, en moyenne, par mètre carré en France. Ces chiffres montrent que c'est 35% de plus que la moyenne, enregistrée en France sur la période 1997-2022.

Le rôle du changement climatique

Ce genre d'épisode pluvieux n'est pas exceptionnel pour la saison, car il est lié à des remontées d'air humide et instable en provenance de la Méditerranée, qui est encore chaude en automne et qui s'évapore facilement.

Cependant, ces épisodes méditerranéens ou cévenols avec des pluies intenses risquent de devenir plus sévères à l'avenir, car le réchauffement global accentue l'évaporation des mers et océans et une atmosphère plus humide générée par la suite des pluies plus abondantes.

Une étude, publiée fin juillet 2024 (article payant et en anglais), dans la revue Science a déjà montré que depuis le début du XXIe siècle, en raison du changement climatique, l'alternance plus forte d'épisodes de sécheresse et de pluies torrentielles, est déjà visible et mesurée sur 75% des terres du globe.